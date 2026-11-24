Юмористка Елена Воробей показала снимки в бикини, сделанные в отпуске на Мертвом море. Фотографии 59-летняя артистка опубликовала в Instagram*.

На одном из кадров Воробей позирует у кромки пляжа в купальнике и шапочке, на другом она вместе с двумя спутниками вымазана местной лечебной грязью.

«Оживили своим присутствием Мертвое море. Фотосессия точно удалась. Как ни странно, даже в таком виде нас узнавали отдыхающие», — подписала снимки артистка.

В последнее время женщина сильно похудела, что очень хорошо видно на фото.

Ранее вокалистка группы «Тату» Юлия Волкова поделилась с подписчиками откровенным кадрами с отдыха в Абу-Даби. Она позировала топлес на шезлонге в желтом бикини.

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