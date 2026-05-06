Предал Байдена и сбежал во Францию. Чем знаменит Джордж Клуни, кроме фильмов

Двукратный обладатель титула «Самый сексуальный мужчина года» Джордж Клуни прославился не только ролями в кино и поздним отцовством, но и активной гражданской позицией. Он поддержал, а потом отвернулся от демократа Джо Байдена, помог сирийским беженцам и сбежал из США во Францию. К 65-летию звезды 360.ru вспомнил самые яркие моменты жизни артиста.

Биография Джорджа Клуни Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки, и с детства привык к публичности. Дело в том, что его отец Ник Клуни работал телеведущим, а мать Нина Брюс носила титул королевы красоты и занимала пост в городском совете. Мальчика растили в строгой католической вере. Он учился в христианских школах, всерьез занимался баскетболом, отбирался в профессиональную команду «Цинциннати Редс». В старшей школе у Клуни парализовало половину лица. Около девяти месяцев он страдал от паралича Белла и насмешек одноклассников, но считал это хорошим жизненным опытом, так как научился самоиронии.

Клуни пытался пойти по стопам отца и освоить тележурналистику в Университете Северного Кентукки и Университете Цинциннати, но не окончил ни один из них. Приходилось подрабатывать, продавая женскую обувь, нарезая табак, раскладывая товары в торговом зале либо на стройке. Лучшие фильмы Джорджа Клуни Начал сниматься еще до поступления в университет, но прославился лишь после 30 лет. В послужном списке Клуни почти 100 работ. Он признавался журналистам, что не любит смотреть фильмы со своим участием.

Это странно. С возрастом становится трудно смотреть фильмы, которые ты смотрел в молодости, потому что ты думаешь: «Черт возьми, это уже совсем не похоже на меня».

Большую актерскую карьеру Клуни начал с ситкомов. Сначала снялся в недолговечном сериале «Скорая помощь» от CBS, затем — в «Фактах из жизни» и «Розанне». Бегая между съемочными павильонами, он окончил пятилетний курс в одной из старейших актерских школ Лос-Анджелеса «Беверли-Хиллз Плейхаус». Настоящим прорывом для Клуни стала роль доктора Дуга Росса в другой «Скорой помощи» от NBC. Этот сериал стал культурным феноменом и до сих пор считается одним из самых успешных проектов на американском телевидении.

Затем Роберт Родригес дал ему одну из главных ролей в культовом фильме «От заката до рассвета» по сценарию Квентина Тарантино. С такой командой фильм не мог провалиться в прокате. Клуни получил премию MTV в номинации «Прорыв года» и новые приглашения. Актер снялся в романтической комедии «Один прекрасный день» с Мишель Пфайффер, боевике «Миротворец» с Николь Кидман, криминальной комедии «Вне поля зрения» с Дженнифер Лопес, картине «Невыносимая жестокость» с Кэтрин Зета-Джонс. Сыграл в фильме-катастрофе «Идеальный шторм», ремейке «Одиннадцать друзей Оушена», получил главную роль в приключенческой комедии братьев Коэн «О, брат, где ты?». Попробовал себя в качестве режиссера. Вместе со Стивеном Содербергом выпустил научно-фантастическую драму «Солярис» на основе фильма Андрея Тарковского, «Спокойной ночи и удачи» и «Кожаные головы».

Актер несколько раз номинировался на премии «Эмми» и «Золотой глобус», получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Сириана» и как продюсер фильма «Арго». Ему дважды присуждали титул «Самый сексуальный мужчина года». «Он выбирал действительно хорошие проекты, и я думаю, что он действительно развивается на протяжении всей своей карьеры. Трудно иметь карьеру, которая длится долго, а ему это удалось. Это не следует воспринимать как должное», — заявил друг Клуни, актер и режиссер Джон Туртурро. Женщины Джорджа Клуни: от Келли Престон до Амаль Аламуддин Самыми долгими отношениями в своей жизни Клуни называл уход за вьетнамской карликовой свиньей по кличке Макс, которую подарил своей первой возлюбленной — актрисе Келли Престон. Роман продлился всего два года, до 1989 года, питомец же остался у артиста и прожил еще 18 лет.

После расставания с Престон женился на актрисе Талие Балсам. Через три года брак распался, и Клуни пустился во все тяжкие: встречался с такими звездами, как Кэмерон Диаз, Фрэнсис Фишер, Шарлиз Терон, Люси Лю, Рене Зеллвегер, Джениффер Сибель Ньюсом, Криста Аллен. Крутил романы с французской звездой реалити-шоу Селин Балитран, британской моделью Лизой Сноудон, автором песен Линдой Томпсон, итальянской телеведущей Элизабетт Каналис, рестлершей Стейси Кейблер и множеством других красавиц. Похождения продолжались до встречи с британско-ливанской правозащитницей Амаль Аламуддин. «Она удивительный человек. И она заботливая. А еще она одна из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. И у нее отличное чувство юмора. <…> Это удивительно, потому что у нее всегда — с того самого дня, как я ее встретил, — было это безумно эксцентричное, но веселое чувство стиля», — рассказал он.

Пара познакомилась в июле 2013 года на итальянской вилле общего друга. Аламуддин младше актера на 17 лет. Она далека от индустрии развлечений и никогда не стремилась в нее попасть. Будучи юристом лондонской компании Doughty Street Chambers, она работала над многими резонансными делами. Аламуддин представляла интересы Армении в деле против лидера Рабочей партии Турции Догу Перинчека, добивалась возвращения мраморных скульптур Парфенона из Британского музея в Грецию, защищала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа при угрозе экстрадиции в Швеции. В апреле 2014 года Клуни и Аламуддин обручились. Свадьба состоялась в Венеции, их обвенчал бывший мэр Рима Уолтер Вельтрони. Через три года у супругов родились близнецы — мальчик и девочка. Клуни объявил, что хочет воспитывать детей на ферме во Франции. В 2025 году вся семья получила французское гражданство. Гражданская позиция Джорджа Клуни Клуни и Аламуддин сблизились на почве общих интересов. Актер вел активную общественную жизнь, состоял в организации Not On Our Watch Project, жертвовал деньги Ливанскому Красному Кресту, играл в спектаклях на остросоциальные темы и участвовал в митингах.

Вместе с отцом Клуни снял в Чаде и Судане телепередачу «Путешествие в Дарфур» о тяжелом положении беженцев. Вырученные средства авторы пожертвовали Международному комитету спасения. В 2012 году актера вместе с другими активистами арестовали за гражданское неповиновение возле посольства Судана. Клуни критиковал президента Омара аль-Башира, называя его диктатором. Звезда выступал за признание геноцида армян. Он посетил памятные мероприятия в Армении и учредил премию «Аврора».

Клуни также поддерживал сирийских беженцев. В 2016 году он вместе с женой посетил переселенцев в Берлине, а затем обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель политику открытых дверей. «Он очень добрый и щедрый человек. Он хороший человек, который много сделал для других людей. Гуманитарная работа, выступления, благотворительность», — заявил Туртурро. Как Обама подставил Клуни В годы правления демократов Клуни был вхож в Белый дом. В интернете можно найти множество фото актера с 44-м президентом США Бараком Обамой. В гостиной звезды висела копия знаменитой картины Шепарда Фейри «Надежда», ставшей культовым предвыборным плакатом демократа. На государственных ужинах актер сидел всего в одном месте от президента и позволял себе публично давать советы по его пиар-кампании.

Уверенность Клуни в демократах пошатнулась на выборах 2024 года. Обама использовал преданного сторонника в грязной игре против Джо Байдена и через него подговорил однопартийцев к замене кандидата. Колонка актера вышла в газете The New York Times. «Я люблю Джо Байдена. <…> Но единственное, в чем он не может победить, — это борьба со временем. <…> Речь идет о возрасте. Ничего больше. Но и ничего нельзя изменить. Мы не победим в ноябре с этим президентом. Более того, мы не выиграем палату представителей и проиграем сенат», — заявил Клуни. Члены Демократической партии воспринимали Клуни как своего рода ориентир, учитывая его активность и гражданскую позицию, поэтому заменили Байдена Камалой Харрис. Она проиграла, и пост президента США занял республиканец Дональд Трамп.

Позже Клуни назвал произошедшее ошибкой и настоял на том, что после отвода Байдена следовало провести праймериз. Инсайдер Sky News заявил, что актер винил во всем Обаму, который сделал грязную работу по свержению Байдена его руками. Источник журнала OK! Magazine заявил, что из-за этих манипуляций он остался козлом отпущения. «Джордж в ярости на Обаму за то, что тот исчез после провала выборов, оставив его расхлебывать последствия продвижения этого плана вместе со своими голливудскими приятелями. <…> Обама знал, что будет выглядеть предателем, если публично призовет к освобождению Джо. И теперь он пытается от всего этого откреститься», — сообщил он. Вражда Клуни и Трампа Республиканцев актер недолюбливал, являясь убежденным демократом. Они отвечали ему взаимностью. Сразу после «свержения» Байдена Трамп опубликовал Truth Social длинный текст на тему предательства.

Он предал лживого Джо, как крыса, которыми они оба и являются. Что вообще Клуни понимает в этом? <…> Клуни следует уйти из политики и вернуться на телевидение. Дональд Трамп Президент США

Клуни ответил в программе Jimmy Kimmel Live, что сделает это только за компанию с Трампом. Актер уйдет из политики, если республиканец сделает то же. Тихая вражда продолжилась. Клуни осудил угрозы президента в адрес Ирана, а на гала-вечере вручения премии Чаплина в рамках фестиваля Film at Lincoln Center в апреле 2026 года не удержался от соблазна обвинить оппонента в многочисленных случаях шутинга по всей Америке, в том числе покушении на самого Трампа. «Но насилию, которое мы видели два дня назад в Вашингтоне, нет места. <…> Мы все, левые, правые и центристы, можем построить более совершенный союз, залечить наши раны и начать по-настоящему делать Америку снова великой», — сказал он, используя коронную фразу соперника.

Актер напомнил, что не согласен с политикой администрации. Он призвал побороть ненависть, коррупцию, жестокость и насилие. Что Джордж Клуни говорил о России Несмотря на антироссийские настроения на Западе, Клуни не вступал в прямую конфронтацию и даже не пренебрегал поездкой на мотоцикле «Урал Мир» по винограднику Брэда Питта. Отношения актера с Россией подпортила сотрудница его фонда. Директор по юридическим вопросам Анна Нейстат призвала открыть охоту на российских журналистов в Европе. Она заявила, что «Фонд Клуни за справедливость»* намерен добиваться их ареста по запросу третьих стран.

«То есть в любой европейской стране, по идее, они могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», — сказала сотрудница фонда. Ее заявление вызвало большой резонанс. Ассоциация журналистов БРИКС призвала к отставке Нейстат, зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Клуни серьезным разговором. Клуни пытался оправдаться за свою сотрудницу, заявив, что ее неправильно поняли. Ему не поверили, и Генпрокуратура внесла фонд в черный список. *Деятельность «Фонд Клуни за справедливость» признана нежелательной в России.