Джордж Клуни обвинил Квентина Тарантино в критике его кинокарьеры

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино недавно раскритиковал актерскую карьеру Джорджа Клуни. Сам актер обвинил режиссера в подобных высказываниях, сообщил сайт GQ.

Тарантино заявил, что Клуни перестал быть настоящей кинозвездой. За последние 20 лет у него не вышло ни одного по-настоящему кассового фильма.

«Квентин недавно сказал обо мне какую-то чушь, поэтому меня он немного раздражает», — рассказал Клуни в интервью.

Как напомнил сайт Runews, Тарантино и Клуни сыграли братьев в фильме «От заката до рассвета» 1996 года.