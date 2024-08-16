Джордж Клуни обвинил Квентина Тарантино в критике его кинокарьеры

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино недавно раскритиковал актерскую карьеру Джорджа Клуни. Сам актер обвинил режиссера в подобных высказываниях, сообщил сайт GQ.

Тарантино заявил, что Клуни перестал быть настоящей кинозвездой. За последние 20 лет у него не вышло ни одного по-настоящему кассового фильма.

«Квентин недавно сказал обо мне какую-то чушь, поэтому меня он немного раздражает»,  — рассказал Клуни в интервью.

Как напомнил сайт Runews, Тарантино и Клуни сыграли братьев в фильме «От заката до рассвета» 1996 года.

Ремонт теплосетей и модернизация ЖКХ. Воробьев рассказал о подготовке к зиме в Дзержинском

Народный фронт рассказал о работе погибших в Курской области активистов

Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье

Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике

Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте