В Белом доме обозвали Джорджа Клуни военным преступником из-за его слов о Трампе

Директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун ответил актеру Джорджу Клуни, назвавшему президента Дональда Трампа военным преступником за его угрозу уничтожить Иран. Его слова привела газета The Independent .

«Единственный человек, совершающий военное преступление, — это Джордж Клуни. Мы имеем в виду его ужасные фильмы и плохую актерскую игру», — заявил представитель американских властей.

Клуни известен как многолетний убежденный сторонник Демократической партии и часто критикует Трампа. В 2024 году во время предвыборной гонки актер поддерживал Джо Байдена, пока тот не отказался от переизбрания.

В конце прошлого года Клуни и его семья получили гражданство Франции. Трамп отреагировал на это с насмешкой, назвав актера и его супругу «худшими политическими прогнозистами всех времен».