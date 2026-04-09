В Белом доме обозвали Джорджа Клуни военным преступником из-за его слов о Трампе
Представитель Белого дома Чун назвал Джорджа Клуни военным преступником
Директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун ответил актеру Джорджу Клуни, назвавшему президента Дональда Трампа военным преступником за его угрозу уничтожить Иран. Его слова привела газета The Independent.
«Единственный человек, совершающий военное преступление, — это Джордж Клуни. Мы имеем в виду его ужасные фильмы и плохую актерскую игру», — заявил представитель американских властей.
Клуни известен как многолетний убежденный сторонник Демократической партии и часто критикует Трампа. В 2024 году во время предвыборной гонки актер поддерживал Джо Байдена, пока тот не отказался от переизбрания.
В конце прошлого года Клуни и его семья получили гражданство Франции. Трамп отреагировал на это с насмешкой, назвав актера и его супругу «худшими политическими прогнозистами всех времен».