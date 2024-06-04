Захарова дала совет фонду Клуни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила актеру Джорджу Клуни и его «Фонду Клуни за справедливость» вместо опровержения высказываний одного из сотрудников организации оказать реальную помощь журналистам и добыть список «погибших» в Буче из-за «российского насилия» граждан. Об этом она написала в своем в своем Telegram-канале .

Таким образом Захарова отреагировала на заявление американского актера, что его сотрудников не так поняли и никто не планирует преследовать российских журналистов в Европе.

«Представляете, Джордж, до сих пор никто так и не знает, кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи. Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия», — иронично написала российский дипломат.

Захарова добавила, что в этом случае цены фонду не будет, «а пока есть только ценник».

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни планирует добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе, чтобы затем экстрадировать их в страну, расследующую против них уголовное дело.