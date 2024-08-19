Деятельность «Фонда Клуни за справедливость» признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательной работу «Фонда Клуни за справедливость»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации «Фонд Клуни за справедливость». Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
«НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права», — напомнили в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, фонд с «голливудским размахом» проводит работу по дискредитации России, поддерживает сбежавших из страны лжепатриотов, участников террористических и экстремистских объединений.
Американские «борцы за справедливость» продвигают идеи уголовного преследования представителей российской власти и тиражируют негативные оценки законодательства РФ об НПО и иноагентах.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации «Депутаты Мирной России». Создатели НПО оказались резидентами с немецкой «пропиской».