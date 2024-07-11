Джордж Клуни призвал Байдена отказаться от гонки во имя демократии

Клуни призвал Байдена спасти демократию и отказаться от гонки на выборах-2024

Голливудская звезда Джордж Клуни призвал американского лидера Джо Байдена отказаться от борьбы за президентское кресло на предстоящих выборах во имя спасения демократии. Об этом актер написал в колонке для The New York Times .

Клуни отметил, что любит Байдена как сенатора и как президента и считает его своим другом. Актер подчеркнул, что президент за последние годы выиграл много сражений.

«Но единственное сражение, в котором он не может победить, — это борьба со временем», — заявил актер.

Он признал, что с таким кандидатом демократы не смогут выиграть выборы, поэтому он призвал лидеров партии попросить Байдена отказаться от гонки.

«Джо Байден — герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», — добавил Клуни.

Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Глава Белого дома намерен идти «до самого конца», то есть до победы над Дональдом Трампом.