«Два худших прогнозиста». Трамп высмеял Клуни и его жену, получивших паспорта Франции

Президент США Дональд Трамп подшутил над актером Джорджем Клуни и его супругой Амаль Аламуддин-Клуни, получившими французское гражданство. В соцсети Truth Social он написал, что это хорошие новости.

Клуни вместе с супругой и двумя восьмилетними детьми получили гражданство Франции.

«Два худших политических прогнозиста всех времен официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы преступности из-за ее абсолютно ужасающего отношения к иммиграции», — написал Трамп.

Глава Белого дома иронично отреагировал на эту новость, вспомнив, как в 2024 году актер призывал Джо Байдена во время президентской кампании заменить свою кандидатуру на вице-президента Камалу Харрис. Позже Клуни назвал ошибкой и ее участие в выборах.