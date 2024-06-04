Сотрудницу фонда Клуни потребовали уволить после слов о российских журналистах

Ассоциация журналистов БРИКС выступила с требованием уволить Анну Нейстат из американского фонда Клуни после призыва о преследовании российских журналистов. Об этом представители организации заявили RT.

Актер Джордж Клуни отметил, что никого преследовать не собирался, а его сотрудница просто «неверно выразилась».

Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат ранее заявила, что российских журналистов нужно арестовывать в Европе. По ее словам, фонд Клуни намерен добиться выдачи ордеров на арест российских репортеров и возбуждения уголовных дел.

Нейстат также призвала выписывать только закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о своем аресте на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Европе практически не работает международное право.