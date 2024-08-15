Питт и Клуни прокатились на российском мотоцикле

Актер Брэд Питт и Джордж Клуни дали совместное интервью на винограднике Chateau Miraval. Они рассказали о давней дружбе и прокатились на российском лимитированном мотоцикле «Урал Мир». Статья вышла в журнале GQ .

Звезды дружат почти 25 лет и живут по соседству — Клуни купил поместье в нескольких минутах езды от виноградника Питта. Во время съемки для журнала актеры прокатились на «Урал Мир», рассказали о своих проектах и размеренной жизни после 60 лет.

«Теперь я снимаюсь в одном фильме в полтора года. <…> Я просто пытаюсь наслаждаться людьми, которых я люблю, вокруг меня и просто живу», — сказал Питт.

Коллекции мотоциклов актера около 15 лет. «Урал Мир» выпустили в 2014 году и назвали в честь космической станции.

Chateau Miraval, на котором прошли съемки, стал предметом судебных тяжб Питта с бывшей женой Анджелиной Джоли. Актриса решила продать свою долю виноградника.