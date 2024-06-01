Его найдут быстрее. Медведев оставил предупреждение Клуни

Медведев: Клуни может не искать российских журналистов, его вычислят быстрее

Jutta Prechtel/Keystone Press Agency
Фото: Jutta Prechtel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские журналисты «от заката до рассвета» поболтают с актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», — написал политик.

Медведев добавил, что российские журналисты очень внимательные и высококвалифицированные. И они готовы побеседовать с актером «от заката до рассвета».

Деятельность фонда Клуни и его последователей могут признать нежелательной в России из-за призывов к арестам российских журналистов. Страна ответит на «подлые действия» американской неправительственной организации.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат призвала арестовывать российских журналистов в Европе. Иностранным корреспондентам придется ощутить на себе ответные меры за притеснения российских СМИ, пообещали в МИД России.

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