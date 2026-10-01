Оксана Самойлова заявила о намерении прекратить публичное обсуждение своей семьи

Блогер Оксана Самойлова написала в соцсетях, что не намерена дальше обсуждать жизнь своей семьи в публичном поле. Об этом сообщил телеграм-канал Super .

Самойлова поблагодарила всех, кто поддержал ее после рассказа о сложностях семейной жизни с рэпером Джиганом. Она отметила, что виновата перед детьми, но все же считает себя хорошей матерью и делала все, что могла, для их счастья и благополучия.

«На этом я хочу закрыть эту тему в медиа и надеюсь больше к ней не возвращаться. Не будет 1000 постов и бесконечного обсуждения. Все дальнейшие разбирательства будут уже в рамках опеки», — написала блогер, добавив, что в ближайшее время хочет делиться только позитивным контентом.

Ранее Самойлова рассказала о подробностях семейной жизни с Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган. Пара развелась в апреле, а в июле рэпер устроил у себя дома стрельбу. Подробнее — в материале 360.ru.