Погиб каскадер Олег Наумов, снявшийся в «Союзе Спасения» и «Тоболе»

Каскадер Олег Наумов, принимавший участие в фильмах «Союз Спасения» и «Тобол», на съемках за рубежом. Об этом сообщила международная команда каскадеров Nomad Stunts, в которую входил погибший, в соцсети Facebook*.

«С глубокой скорбью сообщаем, что из жизни ушел наш каскадер Олег Наумов. Это невосполнимая потеря для всех нас», — написали коллеги каскадера. Они выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В Гильдии каскадеров уточнили, что мужчина разбился во время исполнения трюка.

Наумову было 56 лет. Он снимался в фильмах и сериалах, в том числе в российских картинах «Союз Спасения», «Тобол», «Крым» и «Береговая охрана». Принял участие в казахстанских проектах «Честь офицера» и «Биржан-сал».

Имел черный пояс II дана по тхэквондо (ITF), был мастером спорта международного класса в этом виде спорта.

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