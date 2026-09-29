Экс-жена актера «Универа» Гогунского потребовала увеличить алименты на дочь

Экс-жена Гогунского потребовала увеличить алименты на Милану Стар до 400 тысяч

В Измайловском районном суде прошло очередное заседание по иску Ирины Маирко к бывшему, актеру Виталию Гогунскому. Об этом сообщил телеграм-канал Super .

Ранее пара заключила мировое соглашение, по которому актер выплачивает на содержание общей дочери Миланы четверть своего дохода. Сейчас эта сумма составляет 50 тысяч рублей.

По словам адвоката женщины Анастасии Каширской, истица не верит в столь незначительный уровень доходов бывшего мужа. Она предположила, что тот скрывает получаемые гонорары и требует платить в месяц не менее 400 тысяч рублей.

Адвокат Гогунского Михаил отметил, что за последнее время доходы его клиента снизились. Он усомнился, что на содержание ребенка нужна столь значительная сумма.

Девочке 16 лет, она с юных лет выступает в качестве певицы под псевдонимом Милана Стар.

На предыдущем судебном заседании сторона ответчика предоставила выписку по банковскому счету за 2026 год, сформированную самостоятельно.