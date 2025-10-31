Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

На 86-м году жизни умер советский и российский режиссер, сценарист и продюсер Геральд Бежанов. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России .

Геральд Бежанов — заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы, член Союза кинематографистов. Он окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета и режиссерский факультет ВГИКа.

Бежанов начал карьеру в кино как актер, сыграв в фильме «В Москве проездом», а режиссером дебютировал картиной «Желтый тондыр». С 1975 года работал на киностудии «Мосфильм».

Широкую известность ему принесла комедия «Самая обаятельная и привлекательная». Среди других работ режиссера — фильмы «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов», «Крик в ночи» и «Пирожки с картошкой».

Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким режиссера.

Накануне стало известно о смерти заслуженного артиста России Анатолия Меньщикова. В Вахтанговском театре называли его талисманом для многих молодых режиссеров. Он сыграл более 100 ролей, а одна из самых ярких его работ — роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш».