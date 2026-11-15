15 ноября 2026 08:00 15 лет без Антибиотика. Поздняя слава, зависимость и женское царство Льва Борисова Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Ровно 15 лет назад, 15 ноября 2011 года, из жизни ушел Лев Борисов — человек, который, помимо прекрасных ролей, породил целую череду запоминающихся мемов про Виктора Павловича Антибиотика. Максимальная известность пришла к нему только после 60-ти. Как складывался путь актера и что оставалось за кадром — в материале 360.ru.

Мальчик из Плеса Лев Борисов родился 8 декабря 1933 года в Плесе Ивановской области. Его отец руководил сельхозтехникумом, а мать работала агрономом. У Льва был старший брат Олег, и до начала Великой Отечественной войны их детство проходило в приволжских городках. А школу братья заканчивали уже в подмосковном Тушине. Оба парня прославились полной неспособностью к точным наукам. Зато в драмкружке и на футбольном поле им не было равных. Когда Лев заявил, что хочет пойти в актеры, Олег, который уже успел поступить в школу-студию МХАТ, отреагировал скептически и посоветовал советовал младшему заняться чем-нибудь другим — например, футболом. Несмотря на отговоры, Лев не послушался и поступил в Щукинское училище, причем с первого тура проскочил сразу на третий. Театр и кино После окончания училища в 1956 году Борисов четыре года отслужил в Театре киноактера, а затем начались его скитания по московским сценам. Он прошел Театр драмы на Спартаковской, Областной театр имени Островского и Театр имени Станиславского, набираясь опыта и привыкая к разным режиссерским почеркам. В 1987 году режиссер Валерий Фокин пригласил его в Театр имени Ермоловой. Именно здесь Борисов обрел свой настоящий дом и сумел создать образ, в котором уживались озорство, доброта и пугающая неизвестность. На сцене театра имени Ермоловой он сыграл десятки ролей. Коллеги говорили, что сцена оставалась для него родной даже тогда, когда здоровье уже подводило.

Если в театре Борисов к концу 80-х уже обрел свой дом, то в кино он долгие годы оставался хоть и узнаваемым, но не звездным актером. Он дебютировал еще в 1954 году в роли 10-классника в фильме «Аттестат зрелости», затем мелькнул в «Балладе о солдате», «Судьбе человека» и «Высоте», а позже сыграл монтера Мечникова в «12 стульях». За роль Семена Невзорова в «Похождениях графа Невзорова» он получил приз за лучшее исполнение мужской роли на кинофестивале «Мосфильма» в 1982 году. Но ему по-прежнему доставались только характерные роли второго плана. Антибиотик Поворот в его кинематографической карьере произошел в 2000 году, когда Борисов получил роль криминального авторитета Виктора Говорова по прозвищу Антибиотик в сериале «Бандитский Петербург». Борисов выстроил своего героя не как плоского «бандита», а как рационального стратега, мыслящего категориями власти. Сам актер объяснял природу своего персонажа через перемены в обществе, которые происходили в 90-х. «В „Бандитском Петербурге“ чем интересны герои — это люди нашего времени, а в наше время человеческие проявления, характеры совершенно неожиданны. Смена строя выявляет совсем иные, ранее несколько скрытые качества: алчность, жестокость, подавление личности. „Почему ты, а не я?“ Идет страшное давление, передел, борьба и даже уничтожение», — говорил Борисов. Он подчеркивал, что Антибиотик не «родился злым», а сформировался средой, где одним было позволено взять у других. Именно эта психологическая глубина и узнаваемая манера речи сделали Антибиотика мемом задолго до того, как слово «мем» вошло в широкий обиход. Его монологи оказались настолько близки зрителю, что быстро разошлись на цитаты. Борисов говорил от лица персонажа с интонацией абсолютной, почти документальной уверенности, без актерского «нажима».

В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю. Антибиотик

Его герой формулировал не мораль, а озвучивал суть, механику происходящего. В итоге узнаваемость актера вышла за пределы экрана — к актеру на улицах подходили «серьезные ребята», выражали уважение и просили автограф. Борисов вспоминал, как однажды к нему подошел человек с соответствующей внешностью, улыбнулся и низко поклонился. «Значит, дошел персонаж до зрителя», — заключил актер. В 2001 году, после триумфального появления Антибиотика, актер получил звание народного артиста России. А поздние работы — «Штрафбат», «Батюшка» — закрепили за ним этот статус. Женское царство Борисов был женат дважды, и если первый брак он во многом разрушил сам, то второй вытащил его из зависимости и вернул к жизни. С первой женой Адой он познакомился в Киеве на съемках, где она работала ассистентом на киностудии. В 1960 году родилась дочь Татьяна, но пристрастие актера к алкоголю и постоянные отлучки сделали свое дело. Второй брак начался со случайного знакомства в очереди у ларька на гастролях в Черновцах. В итоге Мария, преподавательница французского, переехала к Борисову в Москву и, по его собственным словам, сумела избавить его от алкоголя.

Фото: Лев Борисов (в центре) на съемках фильма «Ширли-мырли» / РИА «Новости»

В 1979 году у них родилась дочь Надежда, которая позже окончила ГИТИС и стала актрисой Театра Ермоловой. Она подарила Борисову внучку. Сам он души не чаял во внучке и, по воспоминаниям близких, был готов на все для своих женщин — жены, дочери и внучки. В последние годы он играл в антрепризе вместе с дочерью и ее мужем. Бессмертие Осенью 2011 года здоровье актера пошатнулось, и в середине октября его госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи обнаружили у него стеноз сонной артерии и атеросклероз сосудов головного мозга — болезни, которые прямо предвещают инсульт. Некоторое время он провел в реанимации, но затем состояние улучшилось, и его перевели в обычное отделение. А в ночь на 15 ноября у Борисова случился инсульт, и он умер, не дожив меньше месяца до своего 78-летия.

Фото: РИА «Новости»

Похоронили актера на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с Вячеславом Невинным, Семеном Фарадой и Владиславом Галкиным. Последняя роль Борисова в «Синдроме дракона» вышла на экраны уже после его смерти. Образ Антибиотика и его слова давно оторвались от сериала и зажили собственной жизнью — в цитатах, мемах и ироничных комментариях к новостям. Он не смешон сам по себе, просто его железобетонная логика с особым шармом описывала окружающую действительность. Борисов говорил от лица персонажа без единой капли иронии — и именно эта серьезность позволила зрителям более 20 лет подряд вставлять его реплики в свои разговоры, вспоминая актера.