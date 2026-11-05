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    Лепс рассказал, как получил деньги за просьбу не петь

    Фото: РИА «Новости»

    Самые легкие и самые тяжелые деньги Григорий Лепс заработал в Сочи. Именно там ему заплатили за тишину, а в другой раз слушали восьмичасовое выступление. Певец рассказал об этом в соцсети Threads*.

    До популярности Лепс выступал в ресторане. Однажды посетители попросили его замолчать. Певец назвал это самым легким заработком за всю карьеру.

    «Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — рассказал он.

    В этом же городе случилось его самое длительное выступление. Лепс пел 8,5 часа, с вечера до раннего утра.

    Ранее он рассказал о многомиллионных долгах, из-за которых вынужден давать больше сотни концертов в год.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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