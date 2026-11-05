Лепс рассказал, как получил деньги за просьбу не петь

Самые легкие и самые тяжелые деньги Григорий Лепс заработал в Сочи. Именно там ему заплатили за тишину, а в другой раз слушали восьмичасовое выступление. Певец рассказал об этом в соцсети Threads*.

До популярности Лепс выступал в ресторане. Однажды посетители попросили его замолчать. Певец назвал это самым легким заработком за всю карьеру.

«Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — рассказал он.

В этом же городе случилось его самое длительное выступление. Лепс пел 8,5 часа, с вечера до раннего утра.

Ранее он рассказал о многомиллионных долгах, из-за которых вынужден давать больше сотни концертов в год.

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