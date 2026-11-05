Сегодня 07:00 Уральская Барби снова легла под нож. К чему может привести помешательство на пластике Фото: annushka_da / Соцсети Шоу-бизнес

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Пластические операции

Блогер Анна Данилова известна по прозвищу Уральская Барби за экзотический внешний вид. Из-за пластических операций она давно перестала походить на детскую куклу, но за последний год сделала еще несколько процедур. В отличие от других «пластиковых людей» женщина признает, что это не здоровая ситуация, однако не может остановиться. Как менеджер из Екатеринбурга стала жертвой «улучшайзинга» и чем опасна дисморфофобия — в материале 360.ru.

Гигантская грудь и «лисьи глазки» В октябре Уральская Барби рассказала в Instagram* о поездке в Брюссель. Но не на важную политическую конференцию, а к пластическому хирургу, чтобы подкачать импланты. Именно там принимает Франк Плавье — один из немногих в мире врачей, соглашающихся делать экстремально большие размеры. Летом он заменил Даниловой силиконовые импланты на менее надежные салиновые, заполненные физраствором. Только в Бельгии Уральской Барби согласились поставить 1,6 литра, затем подкачать до двух.

Представляете, сколько денег я в себя вложила. Я уже как Lamborghini минимум. Анна Данилова Блогер

Теперь новое вмешательство. Любительница пластики захотела модные «лисьи глазки» и дважды легла под нож. Сначала для того, чтобы сделать их, затем чтобы убрать. «Два раза мне перешивали лицо. <…> Я очень люблю свои европейские большие глаза, и я морально не была готова к эффекту „китайца“ от гиперкоррекции. Это не для всех! Просто я начиталась, наслушалась всех, что надо делать гиперкоррекцию для стойкого результата, и буквально заставила своего доктора сделать мне, как у всех, лисьи глазки», — рассказала она.

Фото: annushka_da / Соцсети

Но даже это не все. Уже в ноябре Данилова пришла к косметологу за контурной инъекционной пластикой. Ей убрали часть растекшихся по лицу филлеров, введя лонгидазу, и сделали новые губы в стиле bimbo lips. «Скоро закончу свой капитальный ремонт и поеду зажигать», — заявила Уральская Барби в сториз. Уральская Барби: блогер и бизнесвумен из Екатеринбурга Кто же такая Уральская Барби и откуда деньги на пластику? Данилова росла с матерью — учительницей математики. Ее юность пришлась на голодные 90-е, приходилось подрабатывать. В 14 лет устроилась в лагерь на Центральный стадион, где чистила картошку и разносила обеды. После школы поступила на журфак, затем перевелась на менеджмент, маркетинг и рекламу. Долгое время работала менеджером по рекламе на «Радио Пилот». Продавать эфирное время удавалось настолько хорошо, что накопила на открытие одной из первых в Екатеринбурге студий загара.

Фото: annushka_da / Соцсети

После выхода замуж и рождения дочери солярий пришлось забросить и сконцентрироваться на семье. Затем женщина 10 лет занималась организацией детских праздников, корпоративов и продюсированием мероприятий. После пандемии купила франшизу магазина Black Star. Тогда началось ее преображение в Уральскую Барби.

Я была толстой женщиной с очень мучительной работой <…>. Семья, и вроде бы все хорошо — но уже не очень радует. Я поняла, что в таком состоянии, наверное, живет большинство наших женщин. Анна Данилова Блогер

Однажды дочь сняла Данилову в примерочной. Это видео стало спусковым крючком, так как ее шокировал вид замученной женщины без искры в глазах. Бизнесвумен похудела на 30 килограммов и развелась, начала много путешествовать и вести блог. Виновата Памела Андерсон Данилова всегда мечтала о большой груди. Такой, как у актрис из фильмов для взрослых. Или Си Джей Паркер из «Спасателей Малибу». «Это мой секс-символ. Прямо очень нравилась внешне, и мне всегда хотелось на нее походить. А Памела Андерсон без груди — это не Памела Андерсон. Этот образ в красном купальнике — вот эта блондинка, бегущая по пляжу, — настолько впечатлил меня в свое время, что мне захотелось просто стать похожей», — сказала она.

Фото: viju / Стоп-кадр видео Youtube

Грудь Уральская Барби увеличивала постепенно. Первую операцию сделала после рождения дочери, но тогда хирурги согласились поставить импланты только на 260 миллилитров. Спустя три операции Данилова получила пятый размер, а в 2026 году похвасталась 10-м. Минусы большой груди Казалось бы, цель достигнута. Данилова не просто стала похожей на Андерсон, а даже переплюнула ее, но не перестала посещать хирургов. Причем ее не останавливали ни траты, ни риски для здоровья. Самой дорогой стала предпоследняя операция, когда Плавье поставил салиновые импланты. Пришлось отдать около 20 тысяч евро, то есть более 1,6 миллиона рублей. Данилова рассказала, что медицина в Бельгии совсем не та, что в России. На родине ее заставляли сдавать кипу анализов и собирать справки, за границей же полагались на «европейское авось».

Фото: ИИ/360.ru

«Ты приходишь в клинику, у тебя не просят ни одного анализа, и ты идешь на операционный стол. Так работают все европейские клиники, которые занимаются пластическими операциями. И в этом, наверное, отличие от наших российских клиник», — рассказала она. Возможные последствия такого подхода, вплоть до сепсиса, не остановили блогера. Наоборот, возможность увеличить грудь по-быстрому даже обрадовала. Имелись и социальные побочные эффекты от новой внешности. Помимо сплетен и хейта в интернете, Данилова растеряла прежних друзей. Верной ей осталась лишь одна университетская подруга. Личная жизнь складывалась с переменным успехом. Например, одну из операций Уральской Барби оплатил поклонник из Франции. Очевидно, отношения не сложились, ведь Данилова побывала на шоу «Давай поженимся», а недавно опубликовала сториз с очередного свидания.

Фото: annushka_da / Соцсети

Однажды женщину выгнали из бара в Санкт-Петербурге за внешний вид. Охранник и хостес просили прикрыть грудь, затем попросили на выход. Что такое дисморфофобия Почему же несмотря на все это она продолжает перекраивать свое тело? Версию после очередной процедуры выдвинула сама Уральская Барби.

Я поняла, что у меня дисморфофобия. Я не могу жить без пластических операций, мне каждые полгода надо что-то переделать. Анна Данилова Блогер

Дисморфофобией называется психическое расстройство, при котором человек постоянно недоволен своим внешним видом, зациклен на несуществующих или незначительных изъянах тела. В международной классификации болезней версии МКБ-11 оно даже выделено в самостоятельную категорию в разделе обсессивно-компульсивных расстройств. Им страдает мужская версия Уральской Барби — Живой Кен Родриго Алвес из Бразилии. К 35-летнему возрасту он сделал 58 пластических операций, удалив четыре ребра, изменив форму носа, подтянув кожу на лице, вставив импланты в ягодицы и другие части тела. Все началось из-за буллинга в школе. Дети дразнили мальчика за грудь, увеличившуюся из-за гормональных нарушений. После первого хирургического вмешательства Алвес вошел во вкус и к концу жизни решил даже сменить пол**.

Фото: E! Entertainment / Стоп-кадр видео Youtube

Пластические операции несколько раз едва не стоили ему жизни. После закачки геля в плечи для придания рельефа у Живого Кена развилась инфекция, из-за которой врачи хотели ампутировать руку. Изменение формы носа привело к проблемам с дыханием, еще одна манипуляция вызвала некроз тканей на лице. В дисморфофобии подозревали блогера Айзу Анохину, бывшую жену рэпера Гуфа. Она перенесла 10 операций, в том числе одну неудачную. После удаления грудных имплантов у нее начались сильные боли. Врачи долго не могли определить причину, приписывая симптомы то аллергии, то воспалению.

У меня много психологических травм и стыда. Но девушкам с маленькой грудью хочу сказать: маленькая грудь — это топ. Я не понимаю, в какой момент мне показалось, что моя единичка мне не нравится. Сейчас у меня первый размер и шрамы, но я люблю свою грудь. Айза Анохина Блогер

Пациенты с дисморфофобией — это страшный сон пластических хирургов. С ними очень тяжело работать, потому что даже если операция прошла успешно, с большой долей вероятности результат их не устроит из-за искаженного восприятия своего тела. Дисморфофобия даже считается законным поводом для отказа в процедуре. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.