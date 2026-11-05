Устал от работы и предчувствовал беду. Как жил и трагически погиб актер Евгений Урбанский
Его жизнь была яркой, но короткой. Несколько звездных ролей в кино, любимых женщин, счастливый второй брак — и трагическая гибель на съемках. Евгения Урбанского не стало ровно 61 год назад — 5 ноября 1965 года. Актеру было всего 33, но, как ни странно, он предчувствовал свою смерть.
Проникался каждой ролью. Детство, юность и первые успехи
Евгений Урбанский родился в Москве в 1932 году в семье партийного работника. Отца репрессировали в конце 1930-х, он попал в лагеря. Сослали и семью — детство будущего актера прошло в Алма-Ате, затем они перебрались в Инту.
После школы Урбанский поступил в дорожный институт, позже перевелся в горный. Актерской работой заинтересовался в студенческие времена, занимаясь художественной самодеятельностью. Поступил в Школу-студию МХАТ, на один курс с Олегом Табаковым и Валентином Гафтом.
Удивительно, но Урбанский прославился первым среди них. Еще во время учебы он играл в спектакле «Дни Турбиных» московского театра имени Станиславского и снялся в фильме «Коммунист» (1958). Именно роль строящего электростанцию коммуниста-фронтовика Василия Губанова мгновенно принесла ему известность.
Картина попала в топ-3 по версии журнала «Советский экран», отметилась на всесоюзном фестивале и в Венеции. За Урбанским закрепилось амплуа социального героя.
Но зрительницы любили его не только за положительность. Его атлетическое телосложение, невероятная харизматичность, брутальность в сочетании с лучезарной улыбкой заставили биться чаще тысячи женских сердец и обеспечили славу «советского Марлона Брандо».
Последовали другие фильмы: «Чистое небо», который посмотрели более 41 миллиона зрителей, «Баллада о солдате», «Неотправленное письмо». В 1962 году Урбанский получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Никакую роль я не смогу сыграть, не ощутив ее правды. <…> Но в то же время я ищу эту правду через свое понимание жизни, и это свое понимание я вношу в каждую роль. Играя роль, я хочу, чтобы каждый понимал жизнь так, как понимаю ее я сам.
Евгений Урбанский
Интервью журналу «Театр», 1962 год
Это могло быть только начало, но трагическая случайность оборвала его жизнь на взлете. К тому моменту Урбанский был женат во второй раз — на латвийской актрисе Дзидре Ритенберге, и она носила под сердцем дочь.
Три романа и две свадьбы
Личная жизнь актера сложилась не сразу. Еще учась в дорожном институте, Урбанский вместе с другом зашел отдать книгу его знакомой, студентке пединститута, и влюбился с первого взгляда. Он два часа ждал девушку у подъезда, а когда она наконец вышла, начал читать ей стихи Маяковского. Такие ухаживания не могли оставить ее равнодушной. Они начали встречаться.
Не прошло и пары месяцев, как Урбанский привез девушку в Инту — знакомиться с семьей. Родные посчитали их решение пожениться скоропалительным, так что влюбленные расписались тайно. В браке родилась дочь Оля.
Однако вскоре семья распалась. Пока Ольга работала заведующей детсадом, молодой муж учился на актера, и ему приглянулась студентка младшего курса Татьяна Лаврова. Жена быстро поняла, что супруг ей неверен, и подала на развод.
На Лавровой Урбанский так и не женился, но они жили вместе — сперва в общежитии, потом в коммуналке. Союз продержался семь лет. Инициатором разрыва стала Лаврова — судя по всему, тоже уличила Урбанского в неверности. Правда, потом, когда он уже вновь был женат, сама звонила и просила о встрече, да и смерть бывшего возлюбленного переживала очень тяжело.
Со второй женой, Дзидрой Ритенбергой, Урбанский впервые встретился в 1959 году на Московском кинофестивале. Ритенберга уже была известна публике — ее прославила главная роль в фильме «Мальва».
Тогда будущий муж показался актрисе некрасивым. Судьбоносной стала их встреча три года спустя.
В 1962 году Евгений и Дзидра создали семью. Актриса переехала к супругу в Москву и стала работать в театре имени Станиславского. Жили поначалу скромно, в каморке возле склада декораций. Потом получили квартиру на Балтийской улице.
В 1965 году Ритенберга узнала о своей беременности. Вскоре ее муж отправился под Бухару на съемки фильма «Директор» режиссера Алексея Салтыкова. Это была историческая картина о главе московского автозавода Лихачева.
«Прощайте, друзья». Дурные предчувствия и смерть Урбанского
Найденная лишь в 2022 году кинопленка с записью ставших роковыми съемок проливает свет на трагедию, случившуюся 5 ноября.
В Узбекистане, в 40 километрах от Бухары, снималась сцена проезда автоколонны по пескам. Машина должна была совершить «прыжок» с бархана — так показывали бесстрашие главного героя.
За рулем был касакадер, но Урбанский и сам сел в автомобиль. Первый дубль провалился, во втором машина оказалась вне кадра оператора. Трюк снова пришлось переснимать. В третьем дубле задуманный эффект не удался, хотя каскадер выполнил работу профессионально.
А в четвертом дубле машина наконец взлетела — и перевернулась. Вероятно, угол трамплина оказался завышенным.
Урбанский получил тяжелые травмы, в том числе перелом свода черепа. Его доставили в больницу, но врачи помочь не смогли — вскоре актер скончался.
Широкой общественности подробностей не сообщали. Вокруг внезапной и таинственной гибели любимого советского актера было много домыслов.
Обвиняли то его коллег по площадке, то даже Татьяну Лаврову, которая якобы позвонила ему в тот день, наговорила гадостей и выбила из колеи. Была также версия, что Урбанский был пьян. Впрочем, его знакомые яростно это отрицали — проблем с алкоголем у него не было.
Как отмечал много лет спустя кинорежиссер Карен Шахназаров, присутствие Урбанского в той злосчастной сцене вообще не требовалось — съемка велась на общем плане.
С тем же успехом можно было посадить на пассажирское сидение куклу. Почему Урбанский остался в машине — непонятно. Думаю, если бы съемочная группа настояла, его бы там не было.
Карен Шахназаров
Кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»
Есть версия, что Урбанский сам захотел поучаствовать в опасном трюке, чтобы подзаработать, и съемочная группа пошла ему навстречу. Незадолго до этого во время творческой встречи со зрителями гостиничный номер актера разграбили. У него украли весь гонорар за съемки.
Смерти предшествовал целый ряд зловещих событий. Знакомые отмечали, что в последние дни своей жизни он был в мрачном настроении. Потом предполагали, что Урбанский устал играть честных героев в производственных драмах, а выйти за пределы амплуа не получалось. Ехать на съемки «Директора» он не хотел.
Успех картины предвещали и сильный сюжет, и звездный творческий тандем режиссера Алексея Салтыкова и сценариста Юрия Нагибина, уже создавший любимую публикой драму «Председатель». Евгению предложили главную роль.
Незадолго до его отъезда Ритенберга застала мужа на диване испуганным и растерянным.
«Мне показалось сейчас, будто я умер. Такая пустота кругом!» — ошеломленно поделился он.
Актриса даже стала уговаривать мужа отменить съемки, но он решил не нарушать планов. Собираясь, забыл галстуки, в которых собирался участвовать в творческих встречах. Чтобы не пришлось возвращаться — ведь это плохая примета, — супруга бросила ему их из окна. Однако они упали на козырек подъезда, и актер все-таки вынужден был вернуться.
Выходя из автобуса, Урбанский почему-то сказал членам съемочной группы: «Прощайте, друзья». А когда готовили ту самую сцену с прыжком автомобиля, укрепляли досками бархан, актер оценивал панораму с вертолета и произнес: «Могилу мне роют».
После гибели любимца советской публики уголовного дела не заводили. Смерть признали несчастным случаем на производстве. Съемки прекратились. Позже, в 1969 году, фильм «Директор» все же пересняли с участием другого актера.
Вторая дочь Урбанского родилась через несколько месяцев после его смерти. Мать назвала ее Евгенией, в честь покойного супруга. Вскоре Ритенберга вернулась вместе с дочерью в Ригу. Замуж больше не вышла.