Сегодня 05:30 Устал от работы и предчувствовал беду. Как жил и трагически погиб актер Евгений Урбанский Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Его жизнь была яркой, но короткой. Несколько звездных ролей в кино, любимых женщин, счастливый второй брак — и трагическая гибель на съемках. Евгения Урбанского не стало ровно 61 год назад — 5 ноября 1965 года. Актеру было всего 33, но, как ни странно, он предчувствовал свою смерть.

Проникался каждой ролью. Детство, юность и первые успехи

Евгений Урбанский родился в Москве в 1932 году в семье партийного работника. Отца репрессировали в конце 1930-х, он попал в лагеря. Сослали и семью — детство будущего актера прошло в Алма-Ате, затем они перебрались в Инту. После школы Урбанский поступил в дорожный институт, позже перевелся в горный. Актерской работой заинтересовался в студенческие времена, занимаясь художественной самодеятельностью. Поступил в Школу-студию МХАТ, на один курс с Олегом Табаковым и Валентином Гафтом. Удивительно, но Урбанский прославился первым среди них. Еще во время учебы он играл в спектакле «Дни Турбиных» московского театра имени Станиславского и снялся в фильме «Коммунист» (1958). Именно роль строящего электростанцию коммуниста-фронтовика Василия Губанова мгновенно принесла ему известность.

Фото: Кадр из фильма «Коммунист»

Картина попала в топ-3 по версии журнала «Советский экран», отметилась на всесоюзном фестивале и в Венеции. За Урбанским закрепилось амплуа социального героя. Но зрительницы любили его не только за положительность. Его атлетическое телосложение, невероятная харизматичность, брутальность в сочетании с лучезарной улыбкой заставили биться чаще тысячи женских сердец и обеспечили славу «советского Марлона Брандо». Последовали другие фильмы: «Чистое небо», который посмотрели более 41 миллиона зрителей, «Баллада о солдате», «Неотправленное письмо». В 1962 году Урбанский получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Никакую роль я не смогу сыграть, не ощутив ее правды. <…> Но в то же время я ищу эту правду через свое понимание жизни, и это свое понимание я вношу в каждую роль. Играя роль, я хочу, чтобы каждый понимал жизнь так, как понимаю ее я сам. Евгений Урбанский Интервью журналу «Театр», 1962 год

Это могло быть только начало, но трагическая случайность оборвала его жизнь на взлете. К тому моменту Урбанский был женат во второй раз — на латвийской актрисе Дзидре Ритенберге, и она носила под сердцем дочь.

Три романа и две свадьбы

Личная жизнь актера сложилась не сразу. Еще учась в дорожном институте, Урбанский вместе с другом зашел отдать книгу его знакомой, студентке пединститута, и влюбился с первого взгляда. Он два часа ждал девушку у подъезда, а когда она наконец вышла, начал читать ей стихи Маяковского. Такие ухаживания не могли оставить ее равнодушной. Они начали встречаться. Не прошло и пары месяцев, как Урбанский привез девушку в Инту — знакомиться с семьей. Родные посчитали их решение пожениться скоропалительным, так что влюбленные расписались тайно. В браке родилась дочь Оля. Однако вскоре семья распалась. Пока Ольга работала заведующей детсадом, молодой муж учился на актера, и ему приглянулась студентка младшего курса Татьяна Лаврова. Жена быстро поняла, что супруг ей неверен, и подала на развод. На Лавровой Урбанский так и не женился, но они жили вместе — сперва в общежитии, потом в коммуналке. Союз продержался семь лет. Инициатором разрыва стала Лаврова — судя по всему, тоже уличила Урбанского в неверности. Правда, потом, когда он уже вновь был женат, сама звонила и просила о встрече, да и смерть бывшего возлюбленного переживала очень тяжело. Со второй женой, Дзидрой Ритенбергой, Урбанский впервые встретился в 1959 году на Московском кинофестивале. Ритенберга уже была известна публике — ее прославила главная роль в фильме «Мальва».

Фото: РИА «Новости»

Тогда будущий муж показался актрисе некрасивым. Судьбоносной стала их встреча три года спустя. В 1962 году Евгений и Дзидра создали семью. Актриса переехала к супругу в Москву и стала работать в театре имени Станиславского. Жили поначалу скромно, в каморке возле склада декораций. Потом получили квартиру на Балтийской улице. В 1965 году Ритенберга узнала о своей беременности. Вскоре ее муж отправился под Бухару на съемки фильма «Директор» режиссера Алексея Салтыкова. Это была историческая картина о главе московского автозавода Лихачева.

«Прощайте, друзья». Дурные предчувствия и смерть Урбанского

Найденная лишь в 2022 году кинопленка с записью ставших роковыми съемок проливает свет на трагедию, случившуюся 5 ноября. В Узбекистане, в 40 километрах от Бухары, снималась сцена проезда автоколонны по пескам. Машина должна была совершить «прыжок» с бархана — так показывали бесстрашие главного героя. За рулем был касакадер, но Урбанский и сам сел в автомобиль. Первый дубль провалился, во втором машина оказалась вне кадра оператора. Трюк снова пришлось переснимать. В третьем дубле задуманный эффект не удался, хотя каскадер выполнил работу профессионально. А в четвертом дубле машина наконец взлетела — и перевернулась. Вероятно, угол трамплина оказался завышенным.

Фото: Скриншот передачи на Первом канале

Урбанский получил тяжелые травмы, в том числе перелом свода черепа. Его доставили в больницу, но врачи помочь не смогли — вскоре актер скончался. Широкой общественности подробностей не сообщали. Вокруг внезапной и таинственной гибели любимого советского актера было много домыслов. Обвиняли то его коллег по площадке, то даже Татьяну Лаврову, которая якобы позвонила ему в тот день, наговорила гадостей и выбила из колеи. Была также версия, что Урбанский был пьян. Впрочем, его знакомые яростно это отрицали — проблем с алкоголем у него не было. Как отмечал много лет спустя кинорежиссер Карен Шахназаров, присутствие Урбанского в той злосчастной сцене вообще не требовалось — съемка велась на общем плане.

С тем же успехом можно было посадить на пассажирское сидение куклу. Почему Урбанский остался в машине — непонятно. Думаю, если бы съемочная группа настояла, его бы там не было. Карен Шахназаров Кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»

Есть версия, что Урбанский сам захотел поучаствовать в опасном трюке, чтобы подзаработать, и съемочная группа пошла ему навстречу. Незадолго до этого во время творческой встречи со зрителями гостиничный номер актера разграбили. У него украли весь гонорар за съемки. Смерти предшествовал целый ряд зловещих событий. Знакомые отмечали, что в последние дни своей жизни он был в мрачном настроении. Потом предполагали, что Урбанский устал играть честных героев в производственных драмах, а выйти за пределы амплуа не получалось. Ехать на съемки «Директора» он не хотел. Успех картины предвещали и сильный сюжет, и звездный творческий тандем режиссера Алексея Салтыкова и сценариста Юрия Нагибина, уже создавший любимую публикой драму «Председатель». Евгению предложили главную роль.

Фото: РИА «Новости»