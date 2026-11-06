06 ноября 2026 01:00 «Чашка кофею» не спасла единственный брак. Трагедии в судьбе Марины Хлебниковой Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Марине Хлебниковой 6 ноября исполнится 61 год. Она начинала с Бари Алибасовым и «На-На», ушла в одиночное плавание, была на гребне славы и едва не канула в Лету. На долю исполнительницы хитов «Чашка кофию» и «Дожди» выпало немало невзгод, но она не унывает. И поет. О том, что пережила звезда и где она теперь, узнал 360.ru.

Физики и лирика Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года в Москве. Ее детство прошло в Долгопрудном, куда семья переехала, когда девочке исполнилось шесть лет. Ее родители, Арнольд Хлебников и Ирина Мальцева, были радиофизиками. Мать занималась проектированием беспилотных аппаратов, отец — системами радиосвязи для спутников. Оба увлекались музыкой. Отец играл на гитаре, мать — на фортепиано. В четыре с половиной года Марину отдали в балетную школу, но вскоре перевели в музыкальную. Занималась она по классу «фортепиано».

Фото: РИА «Новости»

В школе Хлебникова училась на «отлично», участвовала в олимпиадах. Педагоги отмечали у нее способности к точным наукам. Одно время она даже собиралась стать металлургом. Одновременно девочка занималась в театральной студии, участвовала в постановках произведений Гоголя, Пушкина и Мольера. В шестом классе Хлебникова стала солисткой школьного ансамбля, который позднее получил название «Маринад». Коллектив исполнял песни ABBA, Queen, The Beatles, Юрия Антонова и Александра Барыкина. Постепенно увлечение музыкой превратилось в намерение связать со сценой дальнейшую жизнь. На высокой ноте В 12 лет Хлебникова начала ездить в Москву на занятия к преподавателю фортепиано Ирине Наумовой, супруге известного пианиста и профессора Московской консерватории Льва Наумова. В 13 лет поступила в Гнесинское музыкальное училище по специальности «фортепиано». Окончив его в 1984 году, продолжила образование в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Первоначально девушка занималась на фортепианном факультете. Ее преподаватель Михаил Саямов посоветовал попробовать силы и в эстрадном вокале. Так Хлебникова стала учиться сразу на двух отделениях. На вокальном факультете ее наставником стал Лев Лещенко. Правда, учеба складывалась непросто. По воспоминаниям певицы, ее отчислили за неудовлетворительную оценку на экзамене по вокалу. Впоследствии она восстановилась и продолжила обучение у Александра Градского.

Фото: ИИ/360.ru

Фортепианный факультет Хлебникова окончила в 1989 году, а эстрадный — в 1991-м. Диплом вокалистки ей вручал декан факультета Иосиф Кобзон. Еще во время учебы Хлебникова выступала с джазовым коллективом «Доктор Джаз». Параллельно будущая певица серьезно занималась плаванием. Она входила в сборную Москвы, участвовала в городских соревнованиях и в 1987 году стала чемпионкой столицы. Знакомство с Алибасовым и первые радиоэфиры Еще студенткой Хлебникова начала ездить на гастроли. На одном из выступлений в Саратове она познакомилась с продюсером ансамбля «Интеграл». Алибасов пришел послушать молодую вокалистку и предложил ей сотрудничество. В 1988 году Хлебникова стала участницей «Интеграла», а в 1989-м перешла в созданную продюсером группу «На-На».

Фото: РИА «Новости»

В конце 1990 года певица покинула «На-На» и начала самостоятельную карьеру. Алибасов поддержал ее решение. Первым заметным успехом стало участие в конкурсе «Ялта-91». Хлебникова представила песни «Рай в шалаше», «Зима» и шлягер Эдит Пиаф La Vie en Rose («Жизнь сквозь розовые очки»). По итогам конкурса она получила вторую премию. В том же году певицу пригласили вести передачу «Фортуна» на радио «Маяк». В эфире она работала до 1996 года, знакомя слушателей с исполнителями и музыкальными новинками. В 1992 году Хлебникова стала лауреатом международного конкурса в австрийском Брегенце. Ее песни постепенно появлялись в радиоротации. Особой популярностью пользовалась «Случайная любовь», которую, по воспоминаниям современников, некоторые радиостанции включали десятки раз за сутки. «Чашка кофею» с успехом В середине 90-х Хлебникова уже была известна слушателям, однако всероссийская популярность пришла к ней не сразу. Первый официальный студийный альбом «Останься» записывался при участии бас-гитариста Александра Кутикова из «Машины времени». Он предлагал певице более сдержанную манеру исполнения, ориентируясь на творчество британской исполнительницы Шаде. Следующая пластинка «Били Бом» оказалась ближе к привычной для Хлебниковой эстрадной стилистике. Однако главным событием ее карьеры стал выход песни «Чашка кофию». Композицию написал Дмитрий Чижов, с которым певица познакомилась еще в конце 80-х. Сначала Хлебникова сомневалась, стоит ли записывать песню с незамысловатыми строками, но после появления в радиоэфире песня стала хитом.

Интересно Одноименный альбом «Чашка кофию» занял четвертое место по продажам в России. За композицию певица стала лауреатом фестиваля «Песня года», а в 1998 году получила премию «Стопудовый хит» радиостанции «Хит FM».

Другой известной работой стала песня «Дожди», музыку к которой написал Александр Зацепин, а слова — сама Хлебникова. В 1998 году она принесла исполнительнице «Золотой граммофон». В эти годы певица активно гастролировала, выступала на телевидении, участвовала в музыкальных программах. В 1997 году она стала ведущей конкурса «Лестница в небо» на РТР, а год спустя выпустила фильм-концерт «Дожди». В дальнейшем появились альбомы «Фотоальбом» и «Солнышко мое, вставай!». В ее репертуар вошли песни «Мой генерал», «Я без тебя», «Солнышко мое, вставай!». Хлебникова стала одной из узнаваемых исполнительниц российской эстрады конца 1990-х. Ее чадо — карьера С музыкантом Антоном Логиновым Марина познакомилась во время сотрудничества с группой «На-На». Он занимался постановкой концертных номеров, а впоследствии стал бас-гитаристом, звукорежиссером и саунд-продюсером певицы. Рабочие отношения переросли в роман. Официально регистрировать брак они не стали.

Мы не расписывались. Обсуждали этот вопрос и решили, что штамп — плохая примета: если поставим, тут же разбежимся. Марина Хлебникова

По словам артистки, решение объяснялось историями знакомых пар, которые распадались в первые годы после свадьбы. Еще в период учебы Хлебников забеременела от Логинова. Однако решила сделать аборт, поскольку находилась на выпускном курсе института и опасалась, что рождение ребенка помешает завершить образование и начать карьеру. Пара прожила вместе около 10 лет. Логинов сопровождал возлюбленную на гастролях, участвовал в записи песен и создании концертных программ. Первый и последний брак В конце 1990-х в жизни певицы появился предприниматель Михаил Майданич, занимавшийся бизнесом, в том числе в музыкальной индустрии. Познакомил их общий приятель, журналист Михаил Макаренков. Майданич делал дорогие подарки и погасил долг, возникший у Хлебниковой при организации концертов. Ради новых отношений певица рассталась с Логиновым и вышла замуж за Майданича, но даже после прекращения отношений продолжала сотрудничать с ним. А в 1999 году родила Майданичу дочь Доминику.

Фото: РИА «Новости»

Хлебникова продолжила работать и после рождения ребенка, объясняя это нежеланием полностью зависеть от доходов мужа. К 2005 году отношения ухудшились настолько, что супруги развелись. Позднее певица объясняла, что страсть прошла, а взаимопонимание не пришло. Впоследствии Майданич оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. Согласно опубликованному в 2017 году судебному решению, его признали виновным в восьми эпизодах мошенничества. Московский городской суд назначил предпринимателю четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Хлебникова подчеркивала, что к тому времени давно развелась с бывшим мужем и не имела отношения к его предпринимательской деятельности. Общению Майданича с Доминикой она никак не препятствовала. Прощай, сцена В 2005 году Хлебникова выпустила альбом «Кошки моей души». В него вошли композиции «Печаль моя», «Северная», «Лето», а также совместная с вокалистом группы «Рондо» Александром Ивановым песня «Друзья». Эта пластинка надолго стала последним сольным студийным альбомом исполнительницы. Следующего пришлось ждать 16 лет. В 2005–2006 годах Хлебникова вела на телеканале «ТВ Центр» программу «Улица твоей судьбы», посвященную людям, проявившим мужество экстремальных обстоятельствах. Однако к середине 2000-х ее песни заметно реже появлялись на центральном телевидении. Сама певица объясняла это изменением музыкальных форматов и интересов продюсеров. При этом она продолжала концертную деятельность и работу в студии. С 1997 года артистка также участвовала в записях рок-группы с матерным названием «*** забей» под псевдонимом Марья Искусница. В 2005 году она появилась вместе с коллективом в телевизионном новогоднем проекте «Неголубой огонек» и исполнила вполне себе цензурную песню «Талалихин». Одновременно у Хлебниковой начались серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, с 2005 года она страдала хроническим заболеванием, которое старалась держать в секрете от публики. Болезнь сопровождалась сильными болями и ограничением подвижности. Певица проходила лечение, из-за чего была вынуждена сокращать количество выступлений. В этот период большую помощь ей оказывал Логинов. Удары судьбы После развода с Майданичем Хлебникова некоторое время встречалась с предпринимателем по имени Сергей. Однако ее общение с Логиновым не прерывалась. Позднее они съехались. К тому времени здоровье Логинова ухудшилось. Музыкант перенес несколько инсультов, страдал от перепадов давления, терял вес и периодически лишался сознания. В октябре 2018 года Логинов покончил с собой в московской квартире Хлебниковой. Он оставил предсмертную записку, в которой просил не обвинять других людей в случившемся. Обнаружив тело близкого человека, певица пережила нервный срыв и была госпитализирована. Из-за тяжелого состояния она даже не появилась на похоронах.

Фото: РИА «Новости»

Певица осталась одна. Дочь уже училась в Англии, бывший муж Майданич тоже не мог быть рядом. После трагедии Хлебникова стала заметно реже появляться на публике. Ее внешний вид изменился. Пресса писала, что она похудела до 40–41 килограмма. В 2019 году певец Шура публично выразил тревогу за состояние артистки и предположил, что ей требуется помощь нарколога. О возможных проблемах с алкоголем говорил и концертный организатор Сергей Лавров. Сама Хлебникова отрицала алкогольную зависимость. Она объясняла изменения внешности тяжелой болезнью, а также последствиями челюстно-лицевой операции, которую пришлось перенести после неудачного стоматологического лечения. По словам исполнительницы, заболевание в течение нескольких лет ограничивало ее возможности. В отдельные периоды она практически не могла самостоятельно передвигаться. Несмотря на проблемы со здоровьем, Хлебникова постепенно возобновила выступления и стала появляться на телевидении. Летом 2021 года она представила альбом «Жизнь», первый после 16-летнего перерыва. Из огня в реанимацию В ночь на 19 ноября 2021 года в двухуровневой квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел пожар. Певица незадолго до этого вернулась с гастролей и легла спать в комнате на втором этаже. Первой запах дыма почувствовала дочь Доминика. Она разбудила бабушку, после чего родственники вызвали спасателей. Дверь спальни оказалась заперта изнутри. Пожарные вынесли Хлебникову из горящего помещения без сознания. Она получила серьезные ожоги и едва не задохнулась. Певицу доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Фото: РИА «Новости»

В больнице артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В одном только реанимационном отделении она провела более двух недель, лечение и восстановление заняли значительно больше времени. Первоначально высказывалась версия, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. В СМИ также обсуждались сообщения о наличии алкоголя в крови пострадавшей. Однако позднее Хлебникова заявила, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка старой галогенной лампы. По ее словам, это подтвердили две экспертизы. После выписки певица перенесла восстановительные процедуры и продолжила лечение поврежденной кожи. Весной 2022 года она вернулась к студийной работе. Появление на похоронах Германа Витке Одним из первых публичных появлений Хлебниковой после пожара стало прощание с поэтом-песенником Германом Витке в августе 2022 года. Витке был давним другом артистки и участвовал в создании ее репертуара. В частности, он написал слова песни «Солнышко мое, вставай!». Появление певицы на церемонии вызвало большой интерес, поскольку после госпитализации она редко выходила в свет.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на последствия ожогов и необходимость дальнейшего восстановления, Хлебникова постепенно вернулась к работе. Позднее певица продолжила записывать песни и сотрудничать с молодыми исполнителями, в том числе с рэпером Russell Ray. Смерть отца в 2023 году В последние годы мужчина тяжело болел и практически не мог самостоятельно передвигаться. Во время пожара 2021 года он находился в квартире вместе с супругой, дочерью и внучкой. Происшествие могло отрицательно сказаться на его состоянии. Смерть отца стала еще одной тяжелой потерей для певицы, неоднократно говорившей о близких отношениях с родителями. В своих интервью она называла отца образцом мужчины, а мать — одним из самых близких людей. Марина Хлебникова в 2024–2026 годах После продолжительного лечения Хлебникова возобновила концертную деятельность. В ноябре 2024 года она выступила в Краснодаре, затем участвовала в телевизионных программах и музыкальных мероприятиях. В 2025 году певица представила композицию «Мотылек», записанную совместно с рэп-исполнителями Данилой Прайсом и СВАИ. В 2026 году артистка продолжила выступления. В августе она стала участницей фестиваля «На семи холмах» в Кирове, где провела творческий вечер и выступила на заключительном концерте. Кадры с выступления вновь вызвали обсуждение ее внешности и состояния здоровья. Некоторые представители шоу-бизнеса высказывали предположения о проблемах со вкусными напитками. Сама Хлебникова отвечала на критику подобного рода публикацией концертных записей.