Президент Владимир Путин процитировал американского писателя Марка Твена, отвечая на вопрос о российской экономике. На полях ПМЭФ в ходе встречи с главами международных информагентств глава государства отметил, что «слухи о смерти сильно преувеличены».

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“. Как-то он однажды пошутил», — сказал российский лидер.

Он добавил, что не нужно выдавать желаемое за действительное. Следует оценивать ситуацию реальными цифрами и состоянием дел. Путин напомнил, что российская экономика продолжает расти, несмотря на инфляцию, которую Центробанк снижает с помощью денежно-кредитной политики. Растет и промышленное производство, и реальные доходы населения.

Российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции. По его словам, 5,4% — это уже хороший результат. Российский лидер также напомнил, что в последние годы экономика Евросоюза выросла примерно на 3%, а российская — на 10%. Получается, что разница больше чем в три раза.

Ранее на полях ПМЭФ первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров рассказал, что до 2030 года российской промышленности потребуется четыре миллиона рабочих. Это говорит о цикличном обновлении индустрии.