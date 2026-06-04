Путин заявил о естественном партнерстве России и Китая

Сотрудничество России и Китая развивается давно, базовый договор подписан в 2001 году. Оно не направлено против кого бы то ни было, а преследует собственные интересы. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами информагентств на ПМЭФ-2026.

«Мы естественные союзники и партнеры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Соседей не выбирают. Исторически так сложилось», — сказал он.

Президент рассказал об определенной системе принципов взаимоотношений между Россией и Китаем, которая выработалась на протяжении многих лет. Он заверил, что страны сотрудничают не против кого-то, а в собственных интересах.

Сблизившись с Китаем, Россия не делала в последнее время никаких разворотов в сторону Азии, заявил Путин. Договор между странами действовал с 2001 года. Президент сообщил о по-настоящему доверительных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча с главами мировых информагентств стала первым мероприятием Путина в рамках ПМЭФ-2026. Он также выступит на пленарном заседании форума.