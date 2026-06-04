Наступающие по всем направлениям российские войска освободили всю территорию Луганской Народной Республики и более 85% Донецкой. Об этом на встрече с главами мировых информационных агентств на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что официальный Киев продолжил терять территории.

«Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику — 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, совсем недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас — уже меньше 15%, 80% территории Запорожской области», — подчеркнул Путин.

В ходе общения с главами международных информационных агентств президент России заметил, что одним из факторов потери территорий Киевом является нехватка людей в ВСУ: только за последнее время украинские подразделения потеряли до 100 тысяч человек личного состава.