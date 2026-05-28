Россия передала Казахстану 4 амурских тигров по межгосударственной программе

Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках межгосударственной программы восстановления популяции тигра в республике. Об этом сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

«Редких хищников передали по межгосударственной программе по восстановлению популяции тигра в Республике Казахстан. Ее реализуют природоохранные ведомства двух государств. Поддержку в реализации программы оказывает Центр „Амурский тигр“», — заявили в пресс-службе.

Церемония передачи прошла 28 мая в рамках V Евразийского экономического форума. В ней поучаствовали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, председатель набсовета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава Минэкологии Казахстана Ерлан Нысанбаев.

Худрук Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что переданных молодых тигров выпустят в Иле-Балхашском заповеднике.