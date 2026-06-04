Президент России Владимир Путин назвал темой для юристов вопрос о законности представления Владимиром Зеленским Украины. Глава государства заявил об этом на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

«Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины — это вопрос для юристов, для юридического анализа», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в случае подписания любых документов между Россией и Украиной о завершении конфликта это сделать должны будут только легитимные лица. Те люди, чьи полномочия не будут вызывать никаких сомнений с точки зрения закона.

Глава государства добавил, что это не каприз России. Можно найти тех, кто должен подписать от Киева документы с Москвой, было бы желание.

До этого Путин признался, как бы отреагировал на подписание мира с Украиной. По его словам, он бы воскликнул, что «слава богу, все закончилось».