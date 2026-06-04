Путин сообщил о планах укрепить систему ПВО, аналогов которой не имеет Украина

Россия имеет систему ПВО и продолжит ее укреплять. Украина же не владеет собственной защитой с воздуха, располагая лишь отдельными элементами. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами информагентств на ПМЭФ-2026.

«У Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Patriot и другие системы, которых тоже катастрофически не хватает», — сказал он.

Путин напомнил, что западные спонсоры поставляют киевскому режиму большое количество дронов разного типа, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, прорываются.

«Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать», — заверил президент.

На встрече с международными журналистами Путин заявил также, что Россия еще не применяла «Орешник» в полную силу. Он не исключил полномасштабного запуска ракеты.