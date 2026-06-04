Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2030 года словами «рано об этом»

Путин о выборах 2030 года: Конституция позволяет, но говорить об этом рано

Разговор о перспективах участия в президентских выборах 2030 года вести еще совсем рано. С таким заявлением на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на решении больших, масштабных и острых вопросов, которые стоят перед Россией, от которых зависит ее будущее.

«Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но мне кажется, рано об этом говорить, Я сейчас даже не думаю об этом. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что никто не знает, сколько лет ему отведено и суждено ли успеть сделать все, чтобы достичь своих целей.

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья. И мне, и вам, и всем здесь собравшимся. Для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра. И тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи», — подытожил президент России.

В ходе беседы с главами мировых информационных агентств Путин описал вероятное завершение специальной военной операции. Он подчеркнул, что минимальное, что можно сказать в этом случае «слава богу, что все закончилось».