«Ужас. Но не ужас-ужас-ужас». Топ-13 вопросов Путину на прямой линии

Президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего года на традиционной прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Глава государства в течение четырех с половиной часов отвечал на вопросы журналистов и жителей страны. Самые запоминающиеся из них — в материале 360.ru.

Топ-13 вопросов Владимиру Путину на прямой линии 19 декабря 2024 года Путин начал общение с аудитории с шутки. Модератор прямой линии Александра Суворова поинтересовалась, как России удается держаться на плаву и расти на фоне, кажется, общемирового помешательства. «Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска — и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, ужас-ужас. Ну ужас. Но не ужас-ужас-ужас», — ответил президент.

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

1. Почему новую ракету назвали «Орешник» В контексте военной тематики Путин говорил о баллистической ракете «Орешник», ее достоинствах и теоретической уязвимости этой системы. Он также предложил Западу высокотехнологичную дуэль: определить какой-либо объект в Киеве, сосредоточить возле него силы ПВО и ПРО и попытаться сбить ракету.

Мы нанесем туда удар «Орешником», и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? <…> Проведем такой эксперимент, технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны. Владимир Путин президент России

Он также очень лаконично ответил на вопрос, который, кажется, будоражит всех с самого первого упоминания «Орешника» — о происхождении его названия. «Честно? Не знаю», — сказал глава государства.

2. Что такое компромисс, и готова ли к ним Россия Одна из тем, которые волновали корреспондента NBC, касалась готовности России идти на компромиссы в украинском вопросе. Он поинтересовался, что страна может предложить в качестве уступок и возможны ли переговоры, которые пройдут под руководством избранного президента США Дональда Трампа.

Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров. А мы всегда к этому готовы. Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы. Владимир Путин

Президент также напомнил цитату американского классика Марка Твена, ответив ей на попытку представить Россию ослабленной. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — заметил Путин.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

3. Что будет с ценами на авиабилеты Многодетная мать из Сургута поинтересовалась у главы государства, можно ли как-то решить вопрос с ценами на авиабилеты: только в одну сторону они порой обходятся семьям в сумму порядка 140-150 тысяч рублей.

Путин отметил, что отрасль авиаперевозок работает стабильно, для многодетных действуют льготы — значительные скидки от стандартного тарифа, но иногда перевозчики вводят собственные послабления. «Они вводят свои льготы — маленькие, незначительные, но это уже нестандартные тарифы. Потом говорят: это же у нас льготный, у нас уже нестандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем», — привел пример Путин. Он согласился, что такую практику необходимо прекращать, и пообещал поручить правительству вместе с авиакомпаниями отрегулировать вопрос в ближайшее время.

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

4. Как поступать с мошенниками Говоря о проблеме телефонного мошенничества, глава государства исключил внесение украинских кол-центров в список приоритетных целей для ударов.

В списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решений, но на эти центры боезапасы мы тратить не будем — ни к чему. Владимир Путин

Президент подчеркнул, что решения надо принимать внутри России и в профильных инстанциях — в Центробанке, правительстве и органах внутренних дел. Он также признался, что сам никогда не разговаривал с мошенниками по телефону, и посоветовал всем россиянам сразу же класть трубку во время подозрительных звонков.

5. Почему замедлили YouTube Видеоблогер Влад Бумага (Влад А4) поинтересовался у Путина судьбой YouTube, заметив, что в блокировке сервиса нет особой нужды, ведь российские площадки конкурентоспособны и предлагают отличные условия, альтернативу для авторов.

«По поводу торможения YouTube. Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», — заметил глава государства. Путин заметил, что YouTube и Google, которому принадлежит хостинг, должны соблюдать российские законы и избегать жульничества в Сети — не должны использовать и злоупотреблять ею для достижения политических целей своих правительств.

6. Стоит ли запрещать порно Глава государства рассказал и о своем отношении к порнографии. Тему он затронул, говоря о возможном запрете сайтов с таким контентом.

Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом вроде как и котлету заказать, понимаете? Это же не только наша беда, это беда и многих других стран. Владимир Путин

Любые запреты, заметил президент, имеют право на существование, но должна быть более интересная альтернатива. «Так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал бы: „Я это уже видел, мне хочется посмотреть, что-то другое“. Чтобы захватывало человека», — пояснил он.

7. Зачем чиновникам ждать поручений президента У Путина поинтересовались, почему чиновники обычно просят поручения президента перед тем, как начать что-то делать. Глава государства попросил не ругаться на них и объяснил, что процесс принятия решений непростой — до Путина обычно доходят именно возникшие проблемы.

К решению подходов есть разные точки зрения: одни коллеги считают, что нужно решить это таким способом, другие — таким способом. И поручения, как правило, нужны для того, чтобы определиться. Владимир Путин

За «командирским» решением, добавил президент, к нему приходят, когда есть какой-либо спор. И, выслушав окончательный вердикт, начинают работать. «Бюрократических всяких заковырок много, иногда просто все согласны, но нужно, чтобы это было положено на бумагу и исполнялось как нормативный акт», — сказал Путин.

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

8. С кем Путин выпил бы чаю Среди личных вопросов, которые задали президенту, был касающийся его желания выпить чашку чая с кем-то из ныне живущих или ушедших личностей. Глава государства признался, что хотел бы почаще встречаться с друзьями и близкими.

И чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить. Владимир Путин

Среди ушедших мировых лидеров он выделил бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, экс-президента Франции Жака Ширака и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони

9. Что будет с ключевой ставкой Путин рассказал, что после введения санкций демонстративно перевел свои средства в Банк России и до сих пор хранит их там и даже получается на счет в этой финансовой организации зарплату. Он также признался, что не в курсе, какой будет ключевая ставка ЦБ — глава регулятора Эльвира Набиуллина о таком президенту не говорила.

Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей «комсомольской ячейке», и в ходе дискуссии принимают окончательное решение. Но надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Владимир Путин

Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool / Global Look Press

10. Почему сбываются прогнозы Жириновского На вопрос о том, почему сбываются прогнозы скончавшегося лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, глава государства заметил, что политик любил эпатаж, но предсказателем на самом деле не был. «Он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным. <…> И все, что он говорил, сбывается действительно, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. Но это именно прогноз, основанный на реальных знаниях и на том опыте, который у него был как у специалиста», — подчеркнул Путин.

11. Как Путин изменился за время СВО Путин признался, что почти три года спецоперации изменили его, как и все российское общество. Президент заметил, что стал реже шутить.

Эти три года, два с лишним, они конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны и для меня. <…> Мы сейчас и шутим здесь, и смех в зале раздается, а я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Владимир Путин

12. Удалось ли президенту уберечь Россию На вопрос журналиста BBC News, удалось ли ему уберечь Россию, глава государства сказал, что отвел страну от края пропасти. «Я считаю, что не просто уберег. <…> Мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после (ухода в отставку Бориса Ельцина — прим. ред.), вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», — подчеркнул Путин.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

13. Считает ли Путин себя счастливым Он не стал рассказывать, о чем мечтает, но объяснил, когда сможет считать себя по-настоящему счастливым человеком.

Счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят их матери и жены, не обнимут их дети, пока наши молодые люди, девушки, юноши не будут создавать нужное количество — нам, для страны, для России — семей и заводить детей. Владимир Путин

Президент добавил, что хочет, чтобы российские ученые, деятели искусства и культуры реализовали свои планы. «Только тогда можно, наверное, будет сказать, что я счастлив», — заключил Путин.