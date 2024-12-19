Порносайты смотрят во всем мире, и их запрет в России — это вопрос, который имеет право на существование. На это указал президент Владимир Путин в ходе прямой линии в Гостином Дворе, предложив выдвинуть какую-то более интересную инициативу подобному контенту.

«Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире! Как котлету заказать», — заметил глава государства.

Подобная ситуация, добавил Путин, сложилась не только в России, но касается и других стран. Он обратил внимание, что необходимо «предложить альтернативу более интересную, чем порносайт».

Любые запреты, указал президент, имеют право на существование, но необходимо всегда искать альтернативу, более интересную, чем порносайт.

«Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт: „Ну, слушайте, это я уже видел. А мне хочется посмотреть что-то другое“», — добавил он.

Президент пояснил, что человека просто стоит заинтересовать другим контентом.

Путин также ответил на вопрос о замедлении YouTube, заметив, что компании Google, которой принадлежит сервис, стоит соблюдать российское законодательство.