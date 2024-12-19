Путин назвал условие для ощущения чувства полного счастья

Возвращение всех участников специальной военной операции с фронта подарит президенту России Владимиру Путину чувство счастья. Так глава государства ответил на вопрос, считает ли он себя счастливым человеком, который ему задали в ходе совмещенной с большой пресс-конференции прямой линии.

Глава государства пояснил, что считает своей семьей всю Россию, поэтому переживает за каждого.

«Счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта. Пока молодые наши люди не будут создавать нужное количество семей и детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства реализовали планы, только тогда я смогу сказать, что счастлив», — заявил Путин.

В конце прямой линии президент назвал огромной честью доверие людей, которые выбрали его главой страны и также отметил, что это огромная ответственность. Путин посоветовал россиянам больше времени уделять своим близким, потому что это главный источник их счастья.

В ходе своего выступления президент России признался что последние годы стали для него настоящим испытанием, как и для всей страны. Он добавил, что после начала специальной военной операции стал меньше шутить и смеяться.