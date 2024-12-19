Когда в России все спокойно и стабильно, жителям становится скучно. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии в Гостином Дворе.

«Когда у нас все спокойно, стабильно, размеренно, нам становится скучно, хочется движухи — когда у нас движуха, нам кажется, что ужас», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что сейчас «свистят пули», но ситуация в стране все равно измеряется экономикой. По этой причине он предложил начать прямую линию именно с экономических вопросов.

По словам главы государства, в этом году рост приблизился к 4%, а за два года показатель составил порядка 8%. Путин также сообщил, что международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место.