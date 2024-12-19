Путин дал рекомендации, что делать при звонке от мошенников

Путин: среди моих знакомых нет пострадавших от мошенников, но звонки были

Среди знакомых пострадавших от мошенников нет, но есть те, кому звонили, рассказал президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он рекомендовал не вступать в диалог со злоумышленниками.

«Нет, таких знакомых у меня нет, но есть, правда, люди, знакомые мои, которые сообщали, что им звонят, звонили. <…> Как только они слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные, в конечном итоге, с какими-то действиями, они сразу кладут трубку», — заявил глава государства.

Он рекомендовал россиянам поступать также — бросать трубку, как только слышат незнакомый голос, предлагающий какие-либо действия.

«Объемы жульничества зашкаливают!» — подчеркнул Путин.

Он отметил, что банки научились «моментально» выдавать кредиты. Президент призвал их проверять займы больше 200 тысяч рублей. Эти вопросы обсуждают в Госдуме и Центробанке, добавил глава государства.