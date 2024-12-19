Журналист NBC неожиданно сбежал с прямой линии с Путиным

Зарубин показал бегство журналиста NBC с прямой линии с Путиным

Задавший на прямой линии вопрос президенту России Владимиру Путину о Сирии и приехавшем в Москву Башаре Асаде журналист NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс неожиданно выбежал из зала. Кадры с места опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале .

Он предположил, что американский коллега испугался отвечать на вопросы после мероприятия.

«Можно, конечно, всегда сказать, что он спешит на свой прямой эфир. Но — каждый пусть делает выводы сам», — написал Зарубин.

Позже он уточнил, что журналист NВС действительно ушел из-за прямого включения и после выхода в эфир вернулся в зал.

Журналист NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс, кроме вопросов о Сирии, также стал автором реплики о «слабости» России. Путин, отвечая сотруднику американского СМИ, привел цитату Марк Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Глава государства объяснил, что, несмотря на все желания западных стран добиться ослабления России, она только укрепилась благодаря своему суверенитету.