Путин честно признался, что не знает, почему «Орешник» получил такое название

На вопрос, почему российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» получила такое название, президент России Владимир Путин честно ответил, что не знает. Глава государства сказал об этом прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в Гостином Дворе.

«Честно? Не знаю», — откровенно ответил президент.

Путин подчеркнул, что шансов уничтожить «Орешник» у противника нет. Разведение боевых блоков начинается через несколько секунд, пояснил глава государства. Он предложил провести эксперимент и попробовать сбить «Орешник», выпущенный по заранее согласованной цели.

В основе «Орешника» лежат разработки прошлых лет. Путин рассказал, что, когда до него дошла информация о разработке, он принял решение запустить ракету в производство. В результате появилось новое оружие средней и меньшей дальности, в основе которого лежат разработки современной России.