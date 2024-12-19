«Слухи о моей смерти преувеличены». Путин ответил на вопрос о слабости России

Россия за последние годы значительно усилилась за счет своего суверенитета и выхода из зависимости от внешних игроков. Так президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из США о «слабости» страны.

Глава государства предложил собеседнику вспомнить цитату американского классика Марка Твена.

«Поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — заявил Путин.

США, заметил российский лидер, очень бы хотели бы видеть Россию в ослабленном положении, но эти мечты не сбылись, потому что страна только усилилась за последние два-три года.

«Мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики, о темпах развития которой я уже сказал», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что Россия также укрепляет свою обороноспособность, а боеготовность ее Вооруженных сил находится на самом высоком месте в мире. То же самое касается оборонно-промышленного сектора, который увеличил объемы производства.

О состоянии российской экономики Владимир Путин рассказал в самом начале своего выступления. Он назвал сложившиеся условия стабильными, а уровень экономического роста страны за два года оценил в 8%. Российский лидер подчеркнул, что это не предел и он ожидает увеличения макроэкономических показателей за счет роста выпуска отечественных товаров.