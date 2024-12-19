Путин рассказал, с кем бы хотел встретиться и выпить чашку чая

Путин: хотел бы чаще встречаться за чашкой чая с родными и близкими

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что хотел бы чаще видеться с родными и близкими. Глава государства также назвал известных личностей, с кем был бы не прочь провести время.

«Из ныне живущих личностей я бы хотел почаще встречаться с друзьями и близкими мне людьми. Чайку с ними выпить, пообщаться, поговорить», — заявил президент.

На вопрос, с кем бы из известных личностей он хотел бы встретиться, Путин назвал канцлера Германии Гельмута Коля. Это был крупный политический деятель, которые многое сделал для своей страны, отметил президент.

Также Путин счел интересным человеком бывшего президента Франции Жака Ширака. Российский лидер заявил, что многому у него научился.

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин прокомментировал замедление YouTube. Он отметил, что Google сам создал себе проблемы для работы на территории России