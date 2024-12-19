Набиуллина не раскрыла Путину решение ЦБ по ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пока не рассказала президенту Владимиру Путину, какое решение регулятор принял в отношении ключевой ставки. Об этом глава государства сообщил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей „комсомольской ячейке“, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение», — объяснил он.

Российский лидер добавил, что решение по ключевой ставке принимает совет директоров ЦБ. Он выразил надежду, что оно будет взвешенным.

Ранее Путин сообщил, что после введения антироссийских санкций демонстративно перевел деньги в банк «Россия». По его словам, он получает зарплату тоже в этой финансовой структуре.