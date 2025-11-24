ВСУ в тисках, Волчанск и Константиновка на подходе. Что произошло в зоне СВО за неделю

После освобождения Купянска продвижение только усилилось. Под контроль России перешли 18 населенных пунктов, а также большая территория Волчанска и Константиновки. Что случилось в зоне СВО за неделю с 17 по 23 ноября — в материале 360.ru.

Продвижение ВС России Стремительное наступление российских войск обсуждалось при посещении президентом России Владимиром Путиным командного пункта группировки «Запад». За последнюю неделю Украина потеряла 18 населенных пунктов: Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь, Платоновка, Звановка и Петровское в ДНР;

Веселое и Новое Запорожье в Запорожской области;

Купянск, Двуречанское, Петропавловка и Цегельное в Харьковской области;

Гай, Нечаевка, Радостное, Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском. Идут уличные бои в Дробышеве и Яровой, освобожден пригород Красного Лимана — населенный пункт Масляковка. Штурмовики группировки «Север» продвинулись в юго-восточной части Волчанска, заняв более 80% территории города. По данным военкоров, войска устремились также от Синельниково в сторону поселка Вильча.

Фото: Пресс-служба Кремля

В Днепропетровской и Запорожской областях группировка «Восток» придвинулась на запад и вышла к реке Гайчур, заняв с начала ноября более 230 квадратных километров и 13 населенных пунктов. Идут бои в северной части поселка Приморский, на западных и восточных флангах Степногорска. Названы сроки освобождения Константиновки Группировка войск «Юг» с боями продвигается в городе Северск. Зачистка ведется в городских кварталах. Константиновка, по данным Генштаба ВС России, освобождена на 75%: восточная и юго-восточная части находятся под контролем, в центре продолжаются бои. Одновременно войска подступают с юга, развивая наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища. «Сейчас основные действия ведутся на северо-восточных окраинах населенного пункта и на южных окраинах, а также продолжаем охват населенного пункта, его блокирование», — отчитался командующий группировкой «Юг» Сергей Медведев.

Он подтвердил на совещании с Путиным, что город объят с трех сторон, осталось зайти с запада. В планах командования — окружить Константиновку, разрезать и зачистить по частям. «Константиновка — по состоянию на сегодняшний день [20 ноября], овладели более четырех тысяч зданий. Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», — сказал командующий группировкой. Освобождение Купянска: подробности Утрата одного из ключевых транспортных узлов больно ударила по киевскому режиму. Пока западные СМИ анализировали причины фиаско ВСУ, появились новые подробности освобождения Купянска.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Оказалось, что в начале ноября, когда президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что в городе находились всего 60 российских военных и скоро завершится зачистка, Купянск уже практически отошел России. «Уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена», — сказал Путин. После освобождения началась зачистка, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы ВСУ. Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик рассказал пресс-службе Минобороны о выбивании оставшихся групп ВСУ из западных районов, лесных массивов на юго-западе и микрорайона Западная-Вторая. Брошенные командованием боевики укрылись в хозпостройках, подвалах и коллекторах Продолжилось уничтожение подразделений ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Российские штурмовики заблокировали в районе Купянск-Узловой группировку из 15 батальонов ВСУ. Ситуация в Красноармейске — Покровске ВСУ сосредоточились на попытках стабилизировать обстановку на Красноармейском направлении, доложил Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Работы хватает, ведь именно на этом участке, в зоне ответственности группировки «Центр», идут самые тяжелые бои.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку вооруженных сил Украины в районе красноармейско-димитровской агломерации. В этих условиях войска группировки „Центр“ продолжают уничтожать окруженные украинские формирования», — сообщил Герасимов. Освобожден микрорайон Шахтерский на юго-западе Красноармейска, примыкающий к Лазурному, Солнечному и Южному. Продолжается уничтожение окруженных боевиков в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Российские войска создали условия для сдачи противника в плен. «Сам Красноармейск продолжает зачищаться, городские бои. Причем если брать и восточную часть Димитрова, и северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть с личным контактом», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Блэкаут на Украине Энергосистема Украины сильно пострадала от очередных массированных атак. Только 19 ноября на страну обрушились более 470 дронов и 48 ракет, в том числе баллистических. Взрывы прогремели во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Прикарпатской, Одесской и Киевской областях.

Фото: Обстановка в Одессе. Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Массированные ракетно-дроновые атаки на энергообъекты в октябре–ноябре привели к существенному дефициту мощности в украинской энергосистеме. <…> Были повреждены не только объекты генерации, но и инфраструктура систем передачи и распределения электроэнергии: линии, опоры, подстанции», — объявила пресс-служба «Укрэнерго». Сначала графики отключений ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. К 23 ноября ограничения распространили на всю страну. Впервые за долгое время Львов погрузился во тьму. Мирные планы США и Европы Урегулирование конфликта обсуждалось с американской стороной еще до встречи на Аляске, сообщил Путин на совещании с членами Совбеза. Он дал понять президенту США Дональду Трампу, что Россия готова к некоторой гибкости. После паузы, связанной с отказом Украины от предложений Белого дома, вышел новый план из 28 пунктов.

У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. Владимир Путин Президент России

В план вошли внеблоковый и безъядерный статус Украины, ограничение численности ВСУ, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями, Запорожской и Херсонской областей — замороженными по линии соприкосновения. США предоставили бы киевскому режиму гарантии безопасности, Россия юридически закрепила бы политику ненападения на Украину и Европу. Зеленский, получив мирный план Трампа, заявил, что готов к диалогу. Затем он связался с европейскими коллегами, а после — с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Результатом многочисленных обсуждений стал мирный план Европы из 24 пунктов в противовес американскому. В отличие от США, она не требовала от Украины нейтрального статуса. Наоборот, страну призвали принять в ЕС и, если удастся достичь консенсуса, в НАТО. Документ предложил также режим прекращения огня под контролем США и союзников киевского режима, обмен пленными и возвращение «украинских детей». Переговоры о территориальном вопросе решено оставить до устойчивого перемирия.