Под контролем российских военных находится около 75% Красноармейска, ситуация для ВСУ планомерно ухудшается. Об этом РИА «Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас у всех в центре внимания Красноармейско-Димитровская агломерация. Если кратно, противник там находится в окружении, наши подразделения продолжают его перемалывать. Ситуация для противника планомерно ухудшается», — сказал он.

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину, что ВС России освободили Красноармейск более чем на 75%.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поддержит отступление боевиков ВСУ из Красноармейска, потому что им «не нужно умирать ради руин». Он предположил, что российская сторона таким образом пытается показать американскому лидеру Дональду Трампу, что киевский режим должен вывести войска из восточной части Донбасса.