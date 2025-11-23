Купянск и 11 тысяч единиц техники. Потери ВСУ признали в Италии
L’Antidiplomatico: ВСУ за неделю потеряли более 11 тысяч единиц военной техники
Стремительная потеря Купянска показала плачевное состояние Вооруженных сил Украины. За неделю они остались не только без ключевого транспортного узла, но и без 11 тысяч единиц военной техники, сообщило итальянское издание L’Antidiplomatico.
В зоне СВО произошел переломный момент. За последние семь дней российские войска заняли 16 населенных пунктов, в том числе Купянск — крупный транспортный узел. Украинская армия лишилась более 11 тысяч единиц техники, включая десятки бронемашин, танков, артиллерийских систем, и нескольких объектов инфраструктуры.
По мнению журналистов, освобождение Купянска — это не просто тактический успех России. Оно стало возможным в рамках более широкого процесса упадка ВСУ. Боевые возможности Украины сократились, а всеобщая мобилизация сказалась на боевом духе солдат — они активно бросают позиции и сдаются в плен.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко предрек Украине полное обрушение фронта на Харьковском направлении. Он напомнил, что украинское командование до последнего не признавало патовую ситуацию в Купянске.