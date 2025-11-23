Европейскую версию мирного плана по Украине сократили до 24 пунктов
Евросоюз за считаные дни подготовил свою версию мирного плана по Украине в противовес американской. В документ вошли 24 пункта, сообщила газета The Telegraph.
Альтернативный план урегулирования конфликта включил прекращение огня под контролем США и европейских партнеров Украины. Мониторинг предложено вести при помощи спутников, дронов и других средств с использованием наземного компонента. При этом обе стороны получат механизм для жалоб на нарушение перемирия.
Россия и Украина проведут обмен в формате «все на все». Авторы документа отдельно потребовали только от российской стороны вернуть гражданских и якобы депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. После того, как обстановка стабилизируется, организуются семейные визиты через линию соприкосновения.
В отличие от США, лидеры Европы потребовали не принуждать Украину к нейтральному статусу, а принять в ЕС и отдать вопрос членства в НАТО на усмотрение самого альянса. Они призвали также не накладывать ограничений на оборонную промышленность страны и предоставить киевскому режиму право самостоятельно решать вопрос о военном присутствии иностранных сил на своей территории.
Территориальный вопрос предложено обсудить после прекращения огня и вести переговоры исходя из текущей линии проход по Днепру и контроль, контроль над Запорожской АЭС, Каховской дамбой и Кинбурнской косой. Зарубежные российские активы предложено использовать на восстановление Украины, а введенные с 2014 года санкции постепенно смягчить в возможностью возобновить в случае необходимости.