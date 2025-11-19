Первый за долгое время блэкаут произошел во Львове

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Львов полностью остался без света из-за веерных отключений. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Массовое отключение электричества во Львове 19 ноября стало первым за последние месяцы. Журналисты показали обесточенный город: темные улицы с редкими проблесками от автомобильных фар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об атаке на Львов. Удары пришлись на объекты критической инфраструктуры и энергетики. Пресс-служба «Львовоблэнерго» опубликовала график отключений и призвала не использовать мощные электроприборы до 22:00.

Ранее без света остались жители Измаила в Одесской области. Десятки дронов атаковали город 17 ноября, местные жители рассказали в соцсетях о многочисленных взрывах.

