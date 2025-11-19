Почти 500 российских БПЛА ударили по Украине: весь Львов в дыму, кто еще сидит без света?

Зеленский: по Украине 19 ноября ударили более 470 БПЛА и почти 50 ракет

Минувшей ночью Россия нанесла новый массированный удар по целям в нескольких регионах Украины. Утром Зеленский заявил, что при атаке задействовали более 470 дронов и 48 ракет, в том числе баллистических.

В течение ночи воздушную тревогу объявляли в ряде областей республики. Также появлялись сообщения о взрывах во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Прикарпатской, Одесской и Киевской областях.

Об этом же заявляли в Днепропетровске, Херсоне и Николаеве.

По последним данным местных властей, в Харькове после ударов произошли пожары, повреждения получила железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе.

Ивано-Франковская администрация заявила, что ВС РФ поразили энергообъекты. По предварительным данным, речь идет о Бурштынской ТЭС. О последствиях атаки сообщали и в Тернополе.

Во Львове также пострадал энергообъект, сейчас там ввели аварийные отключения электроэнергии. Местные каналы пишут, что весь город окутан густым дымом. Его, по словам мэра Андрея Садового, вызвало возгорание шин в результате попаданий.

В Минэнерго страны подтвердили аварийные отключения в нескольких областях.