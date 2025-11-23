ВСУ бросили тысячу бойцов в котле

Mash: более 1000 боевиков ВСУ попали в котел между Красноармейском и Димитровом

Командование украинских войск оставило в окружении российской группировки около 1000 боевиков в городской агломерации между Красноармейском и Димитровом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, ВСУ уже четвертые сутки не ведут пехотные атаки на ключевой населенный пункт в окружении — село Ровное.

На севере Красноармейска российским бойцам осталось взять под контроль всего одну улицу, Димитров также под ударом.

При этом выжившим боевикам ВСУ предлагали сдаться. Вырвавшиеся из окружения украинские бойцы массово жалуются в социальных сетях на отсутствие обороны в районе.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял о серьезном ухудшении положения ВСУ в Красноармейске. По его словам, российские силы взяли под контроль около 75% города.

Пленный боевик рассказывал о стрелявшем по своим сослуживцам в Красноармейске спецназе ГУР.