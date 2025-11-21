Власти Украины не владеют актуальной информацией о ситуации на поле боя. Купянск уже 4 ноября практически полностью отошел России, сообщил на совещании с членами Совбеза президент Владимир Путин.

По его словам, Украина и Европа все еще пребывают в иллюзиях и надеются нанести России стратегическое поражение. Путин объяснил это недостатком информации о положении дел на поле боя или компетенций для того, чтобы ее интерпретировать.

В качестве примера президент привел ситуацию в Купянске: 4 ноября киевский режим утверждал, что там не больше 60 российских бойцов, хотя в реальности город почти перешел под контроль России.

«Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена», — сказал он.

Путин предупредил, что история с взятием Купянска повторится на других ключевых участках боевых действий. Он признал, что это выгодно России, но заверил, что готов разрешить конфликт путем переговоров.

Ранее Минобороны показало видео из освобожденного Купянска. На кадрах бойцы уничтожали позиции Вооруженных сил Украины.