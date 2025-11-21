Киевский режим из-за отсутствия понимания реальной ситуации в зоне СВО отказывается от урегулирования и мечтает нанести России стратегическое поражение. Из-за этой слепоты история со взятием Купянска повторится на других участках фронта, сообщил на совещании с членами Совбеза президент Владимир Путин.

Путин заявил, что Украина и ее союзники в Европе питают иллюзии о стратегическом поражении России, оттого не хотят обсуждать мирный план США. Президент объяснил это тем, что они не владеют объективной информацией о положении дел на поле боя либо не могут ее интерпретировать, и предупредил о последствиях.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента [США Дональда] Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал он.

Президент напомнил, что 4 ноября лидер Украины Владимир Зеленский утверждал, будто в Купянске находились не более 60 российских военных и вскоре украинские подразделения зачистят город. Однако в реальности к тому моменту он уже почти полностью перешел под контроль России.