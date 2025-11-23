Рубио признался, что не знает о контрпредложениях ЕС по мирному плану Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что не видел европейского плана по Украине. Кадры с пресс-конференции в Женеве опубликовал украинский Telegram-канал «Политика Страны» .

По его словам, он не видел плана ЕС по Украине и не работает над ним.

«США и Украина обсуждали сегодня в Женеве только американскую версию документа, которая подразумевает вывод украинских войск из Донбасса», — говорится в сообщении.

Европейский план ранее опубликовали СМИ, но он противоречит документу президента США Дональда Трампа по множеству пунктов. В частности, в бумагах главы Белого дома указывалось, что на ВСУ и украинский ВПК не накладываются никакие ограничения, а территориальные вопросу обсудят и решат только после полного и безусловного прекращения огня.

Ранее Рубио назвал встречу американских и украинских делегатов в Женеве самой результативной за последнее время, раскрыв детали обсуждения мирного плана на встрече по Украине.