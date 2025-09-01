ВСУ в отчаянье стянули резервы, но Купянск уже в клещах. Что произошло в зоне СВО за неделю

Вооруженные силы России взяли Камышеваху, вошли в Купянск и приблизились к Константиновке. Противник отчаянно сопротивляется и несет большие потери. Итоги СВО за неделю с 25 по 31 августа — в материале 360.ru.

ВС России заняли половину Купянска На территории Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Группировка войск «Запад» вошла в северную часть Купянска, освободила около половины его территории и практически полностью заблокировала город. Купянск считается третьей столицей Украины из-за стратегически важного значения для ВСУ. Украинская сторона признала нависшую над городом угрозу.

В тот час, пока все кричали за Сумщину, россияне акцентировали свое внимание на Купянске. И сейчас над Купянском огромная угроза. Андрей Ткачук Подполковник ВСУ

К западу от Купянска подразделения ВС России вышли на расстояние около двух километров к главной трассе снабжения города из Харькова. На этом фоне ВСУ перебросили на Харьковское направление спецтехнику, включая бульдозеры, для строительства фортификаций — из-за нехватки личного солдата они вынуждены готовиться к долговременной обороне. Выход к Константиновке Подразделения группировки войск продолжают развивать наступление на запад и вышли к юго-восточным окраинам Константиновки в Краматорском районе ДНР. Этот город является крупным индустриальным центром и важным транспортным узлом украинской группировки.

К югу от Константиновки группировка войск «Юг» освободила село Нелеповка. Оно находится на берегу реки Кривой Торец в трех километрах к северу от взятого ранее Клебан-Быка. Военкор Александр Коц сообщил о расширении плацдарма восточней Константиновки. «Фронт на этом участке теперь проходит по линии Нелеповка — Александро-Шультино — Предтечино — Ступочки — Часов Яр. Ближайшие после Нелеповки цели для группировки Юг — ближайшая Плещеевка и пригород Константиновки Иванополье», — сказал он. Бои за Красноармейск Группировка войск «Центр» развила наступление на всех направлениях — Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском. Осуществляется охват и блокирование Красноармейско-Димитровской агломерации. Бойцы 30-й отдельной мотострелковой бригады освободили поселок Первое Мая непосредственно на юго-западной окраине Красноармейска (украинское название — Покровск), бои начались непосредственно в городе.

Украинский военблогер Мучной сообщил, что подразделения ВС России продвинулись в районе дач, примыкающих к жилым массивам Красноармейска, вошли в пригород и устремились к стратегически важной трассе Е50. По его мнению, ВСУ попали в тяжелое положение. Его земляк, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что село Удачное на 40% принадлежит России. По его мнению, именно там разворачиваются основные события Покровского направления. Днепропетровская область Войска форсировали реку Волчья и заняли село Филия. Российским стал также поселок Запорожское на востоке Покровского района рядом с границами с Запорожской областью и ДНР. Украинская армия лишилась одного из опорных узлов обороны. ВС России закрепились на участке в селе Новоселовка и в Удачном, расположенном западнее Покровска на границе с Днепропетровской областью. После освобождения Малиевки взяли следующее за ним Вороное и атакуют Сичневое. Освобождение Камышевахи Большим событием стало освобождение Камышевахи в Великоновоселковском районе на границе с Днепропетровской областью в шести километрах к западу от освобожденного села Шевченко. Это последний населенный пункт ДНР в зоне ответственности группировки «Восток». Прорыв произошел 30 августа.

«Переход Камышевахи под контроль Армии России означает, что теперь весь западный рубеж ДНР зачищен от формирований киевского режима», — заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Продвижение на Краснолиманском направлении На Краснолиманском направлении ведутся бои в населенном пункте Кировск. Военкоры сообщили о наступлении широким фронтом на сам Красный Лиман. Войска продвинулись к Шандриголово на глубину около 3,5 километра и Дерилово на глубину до пяти километров. Одновременно ведутся бои в районе населенных пунктов Колодези и Заречное. Завершается разгром группировки ВСУ в Серебрянском лесничестве — боевиков прижали к реке Северский Донец. ВСУ рискуют потерять плацдарм на восточном берегу реки Жеребец.

«Южная» группировка войск успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. Он уже фактически в полуокружении с двух сторон, а при занятии Дроновки охват замкнется и с третьей. Запорожское направление Минобороны сообщило об активных боях за Степногорск, Малую Токмачку и Плавни. Военкоры же заявили, что десантники на левом фланге Запорожской области уже заняли Плавни, ворвались в Приморское и продвинулись за первый микрорайон Степногорска. В этом случае до Запорожья осталось около 23 километров. Массированные удары по ВПК Украины Атака в ночь на 28 августа стала второй масштабу за все время СВО после 9 июля. По украинским целям ударили 598 ударных БПЛА и 31 ракета. Под удар в Киеве попало предприятие UKRSPECSYSTEMS, где собирались беспилотники PD-2 и Shar. Четвертой за полгода атаке подвергся завод турецких дронов Bayraktar. Последний не успел поработать в полную мощность.

В Винницкой, Киевской и Запорожской областях дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре, в Одесской — по портовым объектам в Черноморске. Пострадало предприятие энергетики под Полтавой, несколько взрывов прогремели районе Диканьки. Пострадали аэродромы Жуляны и Васильков в Киевской области, Староконстантинов в Хмельницкой и Коломыя в Ивано-Франковской областях. Подведение итогов СВО за полгода Генштаб подвел итоги боевых действий за полгода. С марта российские войска заняли 3,5 тысячи квадратных километров земли и 149 населенных пунктов. В Днепропетровской области освобождены семь населенных пунктов, в Сумской — 13. Территория ЛНР практически полностью перешла под контроль России, осталось менее 60 квадратных километров. После освобождения Курской области ведется создание безопасной зоны вдоль российско-украинской границы.

Интересно ВС России освободили: 99,7% территории ЛНР 79% территории ДНР 74% Запорожской области 76% Херсонской области ВС России освободили: 99,7% территории ЛНР 79% территории ДНР 74% Запорожской области 76% Херсонской области

На Рубцовском направлении подразделения прорезали линию обороны противника на глубину до 25 километров и заняли 10 населенных пунктов. На Краматорско-Дружковском направлении освобожден Часов Яр. На Александро-Калиновском направлении за последний месяц освобождены пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, игравшие ключевую роль в обороне противника. Завершается уничтожение заблокированных к югу от Клебан-Быкского водохранилища подразделений ВСУ. Корабль «Симферополь» пошел ко дну Российский безэкипажный катер потопил в устье Дуная разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. Минобороны показало видео операции.

Первые безэкипажные катера прошли боевое крещение, заявил военкор Поддубный. Он напомнил, что о создании единого центра по выпуску военных БЭК для российского флота стало известно в начале 2025 года. Украинский БПЛА упал в Эстонии Обломки украинского дрона нашли в Тартуском уезде Эстонии. Фермер обнаружил их на своем поле в Тартумаа рядом с воронкой от взрыва, никто не пострадал. Генеральный директор полиции безопасности балтийской республики Марго Паллосон заявил, что беспилотник летел в сторону России и сбился с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.