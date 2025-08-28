Минобороны показало видео уничтожения разведывательного украинского корабля
В Сети появились кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны.
Украинское судно поразил российский быстроходный безэкипажный катер в устье реки Дунай.
«В результате атаки корабль ВМС Украины затонул», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили истребитель Су-57 ВСУ, а также два реактивных снаряда HIMARS, две управляемые авиационные бомбы и больше 190 беспилотников.
Помимо этого, российские бойцы поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.