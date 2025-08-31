В Черноморске из-за удара российских беспилотников пропали свет и вода

Город Черноморск в Одесской области попал под удар беспилотников. В населенном пункте пропало электричество и водоснабжение, сообщил Telegram-канал интернет-газеты «Страна».

«В Черноморске Одесской области сильный прилет. <…> В городе пропали свет и вода», — отметили в сообщении.

В городе из-за атаки беспилотников начались пожары.

Российская армия за весенне-летнюю кампанию нанесла удары по 76 военным и военно-промышленным объектам Украины. ВС РФ взяли под контроль 99,7% территории ЛНР, 79% — ДНР, а также 74% Херсонской области и 76% Запорожской области. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В Сумской области под контроль российской армии перешли 13 населенных пунктов на территории 210 квадратных метров. В Харьковской области армия России практически полностью блокировала город Купянск.